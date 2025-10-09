🔴 Once Caldas vs. Atlético Nacional EN VIVO por cuartos de Copa: siga ACÁ el minuto a minuto ONLINE

<b>Atlético Nacional visita a Once Caldas </b>en el desarrollo de los cruces de cuartos de final de la <b>Copa Colombia</b>, en el Estadio Palogrande de Manizales, desde las 7:30 pm. El árbitro Jose Ortiz, del Norte de Santander, es el encargado de impartir justicia.‘El Rey de Copas’ viene de eliminar a <b>Quindío </b>en los octavos a de final (6-2 en el global), mientras que los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera dejaron en la misma instancia a Deportivo Pasto (6-1 en el global). El partido de vuelta entre Atlético Nacional y Once Caldas, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, es el único de esta fase de la competencia que <b>no tiene fecha y horario confirmado </b>por Dimayor.