En la playa y a ritmo de marimba, las comunidades de Buenaventura despedirán temporada de ballenas

Se trata del Festival Folclórico Marimba y Playa el cual llega a su versión número 11 en este 2025 y que se realiza con el fin de desearle un buen viaje a los cetáceos en su retorno a la fría Antártida.

Natalia Conrado, directora del Festival organizado por Fundancestral, indicó que el evento pretende reunir a miles de visitantes de todo el mundo con una fiesta que inicia el viernes 10 de octubre y culmina el domingo 12 de octubre.

“Esta es una inmersión de cultura, naturaleza, cantos, bailes tradicionales, viche; nuestra bebida ancestral, donde vamos a despedir esta hermosa temporada de ballenas”, aseguró Conrado.

Ampliar

Con una tarima al lado del océano, las comunidades de la Ladrilleros, Juanchaco y La Barra, cantarán canciones que les permitan demostrar que su territorio está más vivo que nunca y agradecerán a la naturaleza por los regalos recibidos durante esta temporada.

Ampliar

“Bahía Málaga es un destino imperdible, de cultura del cuidado del medioambiente. Los invitamos a todos a vivir una fiesta con conuno, guazá y marimba”, insistió la directora del Festival.

Entre tanto, Jhon Janio Álvarez, director de Destino Pacífico y uno de los aliados más importantes del encuentro, aseguró que todo está garantizado para recibir a visitantes de todos los rincones del planeta en este sector de Buenaventura.

“El Pacífico colombiano hoy es catalogado como un diamante en bruto para el turismo de naturaleza y queremos ser el primer destino de aventura en todo el país. Esperamos a miles de personas en este festival que sin duda será inolvidable”, anotó Álvarez.

Para este encuentro ya se cuenta con el apoyo de las autoridades distritales en todo el tema de seguridad y la hotelería local espera superar el aforo de visitantes en la fiesta que despedirá a las ballenas yubartas y a sus ballenatos.