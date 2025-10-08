!Atención padres¡, en el Valle del Cauca estarían vacunando niños con vacunas homeopáticas

Gracias a denuncias ciudadanas se identificó que en ciudades como Tuluá, Buga, Palmira y Cali en el Valle del Cauca, se están aplicando vacunas homeopáticas, que no están autorizadas o no tienen registro del INVIMA ni soporte científico, lo cual estaría poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas.

La secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes pidió a los padres que la vacunación de los menores se realice en los centros de salud autorizados y reconocidos, además, recalcó que la vacunación homeopática no existe en Colombia.

“Las vacunas homeopáticas no existen en Colombia, no están reconocidas por el Invima, no tienen soporte científico y constituye ante nosotros, un engaño a los padres de familia. Si usted tiene un niño vacunado con esta supuesta vacuna homeopática, su niño no está protegido, puede enfermar en cualquier momento de sarampión, varicela, polio, meningitis, neumococo, influenza, difteria, tétano y todas las enfermedades”, dijo la secretaria de Salud del departamento.

La secretaria advirtió que se hará la denuncia correspondiente a personas que se hacen pasar por médicos poniendo en riesgo las salud.

En tres municipios se encontraron carnés muy parecidos a los del Plan Ampliado de Inmunizaciones, pero con las supuestas vacunas homeopáticas.

“Ya estamos poniendo las denuncias competentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía por la afectación a la vida de los niños y la afectación a la salud pública”, indicó Lesmes.