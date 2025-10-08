Ciudades

La Feria Internacional del Libro de Cali celebra una década de historias y encuentro ciudadano

Llega con más de 800 eventos, 150 expositores y cerca de 1.400 invitados nacionales e internacionales

Esteban Herrera

La Feria Internacional del Libro de Cali cumple diez años y lo celebra con una edición que rinde homenaje a Colombia, su diversidad cultural y su riqueza literaria. Del 24 de octubre al 3 de noviembre, el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar volverán a convertirse en el punto de encuentro para lectores, autores y editoriales de todo el país.

Este 2025, la FIL Cali llega con más de 800 eventos, 150 expositores y cerca de 1.400 invitados nacionales e internacionales. Una cifra que refleja el crecimiento de un proyecto que nació en 2016 con poco más de 70 mil asistentes y hoy convoca a más de medio millón de visitantes.

La directora del evento, Paola Guevara, destacó que “este año se va a vivir una fiesta, siendo Colombia el país invitado no es para menos. Habrá énfasis en gastronomía, música, animales y vendrán grandes escritores como Carolina Sanín, Mario Mendoza, Ángela Becerra, entre muchos otros”.

“Estamos homenajeando a nuestra casa, en un año que ha sido difícil para nosotros, y esta feria que llega al final del ciclo de ferias de Colombia, llega para dar esperanza y un mensaje de unión en torno a la palabra”, añadió Guevara.

Entre las novedades de esta edición, destaca la zona infantil, un espacio creado por primera vez para acercar a los más pequeños a la lectura con talleres, juegos, música y picnics literarios. Allí también harán su debut Fili y Ali, las nuevas mascotas del evento: una tecla y una gota de tinta que nacen de una historia inspirada en el Parque de los Poetas y que simbolizan el poder de las palabras.

La FIL Cali no se limita a la capital del Valle, llegará a trece municipios del Valle y del Cauca, entre ellos Buenaventura, Tuluá y Palmira, con programación cultural y oferta editorial gratuita.

Se espera que más de medio millón de personas acudan a esta edición de la Feria y que siga escribiendo la historia de que Cali es cada vez una ciudad más lectora.

