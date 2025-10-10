¿Cuándo termina el receso escolar de octubre 2025? Destinos y consejos para viajar en familia

El receso escolar de octubre 2025 para colegios públicos de Bogotá es una de las épocas más esperadas, ya que durante una semana que termina con un lunes festivo la comunidad estudiantil puede descansar, previo a retomar la última parte de la temporada escolar.

Durante esta semana se pueden realizar distintos planes, o si bien, se puede tomar como un descanso del ajetreo escolar. Aunque, muchos padres de familia prefieren viajar o compartir espacios con sus hijos mientras termina la semana de receso.

Receso escolar:

Inicio del receso: lunes, 6 de octubre de 2025

Fin del receso: Domingo, 12 de octubre de 2025

Reanudación de clases: martes, 14 de octubre de 2025

¿A dónde viajar el fin de semana festivo?

Para el cierre de la semana de receso escolar que se acerca algunos de los planes que se pueden realizar es viajar a distintos destinos que permitan compartir en familia.

Aquí le dejamos algunas opciones cerca a Bogotá:

Pueblos de clima frío y templado

Guatavita: Con su represa y la icónica laguna de la leyenda de El Dorado, ofrece paisajes naturales y un hermoso pueblo con arquitectura colonial. Está ubicado a 1 hora y 30 minutos de Bogotá

Con su represa y la icónica laguna de la leyenda de El Dorado, ofrece paisajes naturales y un hermoso pueblo con arquitectura colonial. Está ubicado a 1 hora y 30 minutos de Bogotá Villa de Leyva : Aunque está a unas tres horas y media de Bogotá, es un viaje popular por su plaza empedrada, sus calles coloniales y su ambiente histórico. Está ubicado a 3 horas de Bogotá.

: Aunque está a unas tres horas y media de Bogotá, es un viaje popular por su plaza empedrada, sus calles coloniales y su ambiente histórico. Está ubicado a 3 horas de Bogotá. Zipaquirá: Conocido por su impresionante Catedral de Sal, una iglesia subterránea construida dentro de los túneles de una mina. Queda a 1 hora de Bogotá.

Conocido por una iglesia subterránea construida dentro de los túneles de una mina. Queda a 1 hora de Bogotá. Suesca: Un destino ideal para quienes buscan actividades de aventura, con formaciones rocosas perfectas para escalar. Está a 1 hora de Bogotá.

Un destino ideal para quienes buscan actividades de aventura, con formaciones rocosas perfectas para escalar. Está a 1 hora de Bogotá. La Calera: Muy cerca de la ciudad, se puede disfrutar de un clima más fresco, restaurantes campestres y miradores para ver la sabana. Está ubicado a 50 minutos de Bogotá.

Muy cerca de la ciudad, se puede disfrutar de un clima más fresco, restaurantes campestres y miradores para ver la sabana. Está ubicado a 50 minutos de Bogotá. Cajicá y Chía: Municipios con excelente oferta gastronómica, ideales para pasar una tarde o un día de descanso. Queda a 40 minutos de Bogotá.

Destinos de clima cálido:

Cachipay: Conocido por su clima cálido y sus paisajes exuberantes, ideal para relajarse en fincas o visitar plantaciones de café. Está a 3 horas de Bogotá.

Conocido por su clima cálido y sus paisajes exuberantes, ideal para relajarse en fincas o visitar plantaciones de café. Está a 3 horas de Bogotá. Girardot : Una opción popular para vacaciones o fines de semana largos, con piscinas, deportes acuáticos y un ambiente de tierra caliente. Queda 3 horas y 20 minutos de Bogotá.

: Una opción popular para largos, con piscinas, deportes acuáticos y un ambiente de tierra caliente. Queda 3 horas y 20 minutos de Bogotá. Ricaurte: Un municipio cercano a Girardot, con clima cálido y opciones de hospedaje para un escape de fin de semana. Está a tres horas de Bogotá.

Parques y actividades naturales