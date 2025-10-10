¿Cuándo termina el receso escolar de octubre 2025? Destinos y consejos para viajar en familia
El receso escolar de octubre es la última semana de descanso antes de retomar la etapa escolar final del año
El receso escolar de octubre 2025 para colegios públicos de Bogotá es una de las épocas más esperadas, ya que durante una semana que termina con un lunes festivo la comunidad estudiantil puede descansar, previo a retomar la última parte de la temporada escolar.
Durante esta semana se pueden realizar distintos planes, o si bien, se puede tomar como un descanso del ajetreo escolar. Aunque, muchos padres de familia prefieren viajar o compartir espacios con sus hijos mientras termina la semana de receso.
Lea más información: Se espera movilización de 10 millones de vehículos en la semana de receso: General Claudia Blanco
Receso escolar:
- Inicio del receso: lunes, 6 de octubre de 2025
- Fin del receso: Domingo, 12 de octubre de 2025
- Reanudación de clases: martes, 14 de octubre de 2025
¿A dónde viajar el fin de semana festivo?
Para el cierre de la semana de receso escolar que se acerca algunos de los planes que se pueden realizar es viajar a distintos destinos que permitan compartir en familia.
Lea también: Cine a $8.000 en semana de receso: consulte los horarios, películas y cómo aprovechar la promoción
Aquí le dejamos algunas opciones cerca a Bogotá:
Pueblos de clima frío y templado
- Guatavita: Con su represa y la icónica laguna de la leyenda de El Dorado, ofrece paisajes naturales y un hermoso pueblo con arquitectura colonial. Está ubicado a 1 hora y 30 minutos de Bogotá
- Villa de Leyva: Aunque está a unas tres horas y media de Bogotá, es un viaje popular por su plaza empedrada, sus calles coloniales y su ambiente histórico. Está ubicado a 3 horas de Bogotá.
- Zipaquirá: Conocido por su impresionante Catedral de Sal, una iglesia subterránea construida dentro de los túneles de una mina. Queda a 1 hora de Bogotá.
- Suesca: Un destino ideal para quienes buscan actividades de aventura, con formaciones rocosas perfectas para escalar. Está a 1 hora de Bogotá.
- La Calera: Muy cerca de la ciudad, se puede disfrutar de un clima más fresco, restaurantes campestres y miradores para ver la sabana. Está ubicado a 50 minutos de Bogotá.
- Cajicá y Chía: Municipios con excelente oferta gastronómica, ideales para pasar una tarde o un día de descanso. Queda a 40 minutos de Bogotá.
Le puede interesar: ¿Pensando en viajar?: cinco destinos económicos en Colombia para la semana de receso escolar
Destinos de clima cálido:
- Cachipay: Conocido por su clima cálido y sus paisajes exuberantes, ideal para relajarse en fincas o visitar plantaciones de café. Está a 3 horas de Bogotá.
- Girardot: Una opción popular para vacaciones o fines de semana largos, con piscinas, deportes acuáticos y un ambiente de tierra caliente. Queda 3 horas y 20 minutos de Bogotá.
- Ricaurte: Un municipio cercano a Girardot, con clima cálido y opciones de hospedaje para un escape de fin de semana. Está a tres horas de Bogotá.
Más información: Estos son los aeropuertos y ciudades que esperan mayor movimiento para semana de receso de octubre
Parques y actividades naturales
- Parque Jaime Duque: Un parque temático con réplicas de maravillas del mundo, un zoológico y atracciones culturales, perfecto para un paseo familiar.
- Embalse del Sisga: Un lugar para disfrutar de actividades acuáticas tranquilas o simplemente admirar el paisaje.
- Termales de Choachí: A poca distancia de Bogotá, estas aguas termales son ideales para relajarse y disfrutar de los beneficios de sus aguas