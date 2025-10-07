Cine a $8.000 en semana de receso: consulte los horarios, películas y cómo aprovechar la promoción

Durante la semana de receso escolar, diversas familias en Colombia buscan opciones de entretenimiento que no requieran desplazamientos fuera de Bogotá. Además, aspiran a opciones rentables en caso de no poder viajar a alguna región en particular. Una de las alternativas con mayor asistencia en los últimos años es el cine, que combina espacios de reunión y una oferta amplia de programación para distintas edades.

En este contexto, Cine Colombia anunció la continuidad de una de sus estrategias permanentes: las funciones a $8.000 para todas las películas proyectadas antes de las 3:00 p.m., en localidad general y en todas las salas del país, con excepción de las ubicadas en Lúmina. Esta tarifa busca facilitar el acceso al cine durante la temporada de vacaciones a fin de brindar una alternativa ante los planes que se pueden realizar en las ciudades.

A través de esta medida, la entidad busca incentivar la asistencia en horarios de menor afluencia, al tiempo que promueve el consumo cultural entre niños, niñas y jóvenes. Además, contará con una oferta diversa de funciones que abarca cine colombiano, estrenos internacionales y producciones animadas dirigidas al público.

¿Qué producciones estarán disponibles durante la semana de receso escolar?

De acuerdo a la cartelera de Cine Colombia, las funciones a las que se puede asistir por un precio de 8.000 pesos son las siguientes:

Un poeta

One Battle After Another

The Strangers: Capítulo 2

Noviembre

Gabby’s Doll Hoyse

Hamilton

Demon Slayer

Pets on a Train

The Roses

The Conjuring: Last Rites

Además de ser un espacio de entretenimiento, el cine en vacaciones escolares se convierte en un plan cultural que fomenta la imaginación y la creatividad de los más pequeños. A su vez, representa un momento de descanso y conexión para toda la familia.

Sin embargo, la condición es que compre la boleta y asista a la función antes de las 3:00 de la tarde. Si esto sucede, podrá aplicar a la promoción de los 8.000 pesos para que vaya acompañado con su familia o incluso si desea ir solo.

¿Cómo comprar las boletas para ir a cine por 8.000 pesos?

Para aprovechar la oferta de cine por 8.000 pesos, los interesados pueden realizar el siguiente proceso:

Ingresar a la página web de Cine Colombia para revisar la cartelera disponible.

Seleccionar la producción de su interés y verificar las funciones que estén disponibles.

Seleccionar el multiplex (sala de cine) de su preferencia y allí revisar si hay alguna función que esté disponible antes de las 3:00 de la tarde.

Ingresar con el usuario y contraseña que tiene creados en la plataforma de Cine Colombia. De lo contrario, deberá crear uno nuevo.

Indicar el número de boletas que desea comprar y hacer la respectiva transacción para disfrutar del cine por un precio de 8.000 pesos.

Según indica Cine Colombia, este tipo de medidas ha contribuido al aumento de la asistencia en los horarios de la mañana y el mediodía, los cuales son poco frecuentados por los usuarios, particularmente entre los estudiantes y las familias.