¿Cuándo será la semana de receso en Colombia 2025? La fecha se acerca a un puente festivo

La semana de receso escolar 2025 está cada vez más cerca y este es uno de los periodos más esperados por los estudiantes y sus familias en el segundo semestre del año.

Para este año, el Ministerio de Educación confirmó que los colegios tanto oficiales como privados tendrán su semana de receso escolar entre el 6 y el 10 de octubre de 2025.

Esta jornada de descanso, establecida desde 2007 por el Ministerio, busca brindar un espacio de recreación a los alumnos y al mismo tiempo dinamizar la economía en varias regiones del país.

¿Este año coincide con un puente festivo?

La semana de receso del 2025 está cerca del festivo del lunes 13 de octubre, día en el que se conmemora el Día de la Raza y la Hispanidad. Esto quiere decir que muchas familias podrán extender el descanso escolar con un puente de tres días, por lo que los estudiantes volverán a clase el martes 14 de octubre, lo que genera un periodo más largo para viajes y actividades de ocio que tengan planeados.

¿Por qué es importante la semana de receso?

Según el Ministerio esta semana se da con el objetivo de que los estudiantes y docentes puedan tener un tiempo de recuperación física y emocional.

Después de un año de clases intensas, los niños y jóvenes necesitan tiempo de descanso para recargar energías.

Además, ayuda al fortalecimiento de la vida familiar, pues esta es una oportunidad para compartir tiempo de calidad en casa o durante viajes.

También este tiempo puede beneficiar el impulso al turismo nacional, ya que destinos como Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Eje Cafetero o Boyacá suelen reportar aumentos en la ocupación hotelera.

Permite enriquecer la cultura y recreación, pues los museos, teatros, parques y bibliotecas también diseñan agendas especiales para las familias durante estos días.

Calendario escolar 2025 para lo que queda del año

Semana de receso : del 6 al 10 de octubre de 2025.

: del 6 al 10 de octubre de 2025. Regreso a clases : martes 14 de octubre, tras festivo del Día de la Raza.

: martes 14 de octubre, tras festivo del Día de la Raza. Último día de clases del año : viernes 5 de diciembre de 2025.

: viernes 5 de diciembre de 2025. Vacaciones de fin de año: a partir del 6 de diciembre, extendiéndose hasta finales de enero de 2026.

Recomendaciones para aprovechar la semana de receso

Si tiene planeado viajar, reserve con tiempo hoteles, tiquetes y actividades turísticas para evitar sobrecostos.

Tenga en cuenta la seguridad

Si prefiere destinos nacionales, busque cuáles ofrecen actividades para toda la familia.

Si no puede salir de la ciudad puede consultar la programación cultural y recreativa que suelen ofrecer alcaldías, museos y centros comerciales en estas fechas.

Puede organizar actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicletas o visitas a parques.

Es importante que durante este tiempo también refuerce el aprendizaje de los niños, lo cual puede hacer por medio de talleres de lectura, pintura o ciencia para mantenerlos activos.

El tiempo en familia es la clave, cocinar juntos, ver película o jugar en casa puede ser un tiempo valioso.

