“La noticia no es alentadora”: comerciantes dudan de cese al fuego entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’

Caracol Radio conoció el testimonio de un comerciante del área metropolitana de Barranquilla que, desde hace seis años, es víctima de extorsión por parte de las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes‘.

El nuevo anuncio de cese al fuego entre estos grupos no genera esperanza en el gremio. Según este tendero, las extorsiones continúan bajo diferentes fachadas, como una supuesta vigilancia informal que, en realidad, es una estrategia para seguir cobrándoles.

“La noticia no es tan alentadora porque ellos siguen delinquiendo con otro nombre o el gobierno como ya firmó eso, entonces ya no le echan la culpa a ellos sino a otra persona (...) Yo ya llevo como 6 años de estar extorsionado, nos toca pagar una cuota semanal de 100 mil pesos, y además de eso todavía hay veces que piden compras”, dijo el tendero.

Para él, este nuevo acuerdo entre bandas es apenas un “pañito de agua tibia” que no resuelve de fondo la problemática. Criticó que, mientras el gobierno anuncia avances, en las calles no se reflejan cambios.

“Todos estamos en la misma situación”

De acuerdo con su testimonio, la mayoría de comerciantes del mercado enfrentan la misma situación, pero el miedo a represalias los mantiene en silencio.

“Todo el gremio del mercado estamos en la misma situación. Lo que pasa es que hay muchos que no deciden hablar por seguridad”, aseguró.

El temor se debe a que, según afirma, cuando alguien denuncia, los delincuentes se enteran rápidamente de quién fue.