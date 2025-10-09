‘Un Río de Libros’ celebra una década consolidándose como el gran encuentro literario de Córdoba

Carlos Marín, director de 'Un Río de Libros' en diálogo con el ex defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Montería

La Feria del Libro de Montería, ‘Un Río de Libros’, se alista para conmemorar su décimo aniversario del 15 al 19 de octubre en el Centro de Convenciones, un hito que consolida este evento como el gran encuentro literario del departamento de Córdoba.

Carlos Marín Calderín, periodista cordobés y director de la feria, manifestó su emoción por alcanzar esta meta. “Cuando esto comenzó en 2016 era apenas un sueño que se fue creciendo a lo largo de los años. Yo pensaba que de pronto no íbamos a tener la siguiente versión”, confesó Marín, quien destacó que el logro se debe a un esfuerzo colectivo y a haberse impuesto el reto de superarse anualmente.

Este año no solo celebra una década de continuidad, sino la construcción de un patrimonio cultural para la región.

El recuento de ‘Un Río de Libros’

La gratuidad ha sido un pilar fundamental durante estos diez años, facilitando el acceso a la educación, la cultura y el arte para toda la comunidad. Marín hizo un recuento del impacto acumulado: “Han pasado por Montería 760 invitados de la feria que han estado en 650 eventos”.

Esta filosofía de puertas abiertas se mantendrá en la edición aniversario, que funcionará de 9:00 a.m. de la mañana a 8:00 p.m. de la noche con una nutrida agenda de charlas, conferencias, conversatorios y programación musical nocturna.

El director enfatizó que el evento se ha constituido como un “festival de las ideas” que promueve la discusión sobre temas locales, nacionales y globales, reafirmando su compromiso con el pensamiento crítico.

Uno de los momentos más esperados de esta celebración será la participación del renombrado escritor cubano Leonardo Padura, quien estará en la ciudad del 15 al 18 de octubre.

Un listado de figuras

Su presencia se suma a la lista de figuras internacionales que han pasado por la feria, como Jaime Bayly en 2023 y María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, en 2019. Marín recordó con orgullo estos nombres, junto a invitados nacionales de la talla de Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Piedad Bonett y Daniel Samper Ospina, quienes han contribuido al prestigio del evento. No obstante, recalcó un principio innegociable: “Nosotros le hemos dado siempre una alta participación a invitados e invitadas locales”, equilibrando así el cartel con el talento de la región.

Mirando hacia atrás en esta década de labor ininterrumpida, Carlos Marín expresó un profundo sentimiento de gratitud hacia todas las entidades y aliados que hicieron posible este proyecto.

“En su momento, la Alcaldía de Montería, una institución a la que le quiero agradecer, ahora la Gobernación de Córdoba, tantos aliados que lo han hecho posible”, enumeró.

La feria se erige así no solo como un espacio para los libros, sino como un testimonio de la cooperación y el esfuerzo colectivo, invitando a todos los cordobeses a ser parte de esta fiesta literaria que celebra una década de fomentar la lectura y las ideas de manera libre y gratuita para todos los públicos.