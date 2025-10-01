Un Río de Libros: Liderazgo de la feria pasa de la Alcaldía de Montería a la Gobernación de Córdoba

Montería

La reconocida feria de lectura ‘Un Río de Libros’, que por nueve años consecutivos fue un pilar cultural organizado principalmente por la Alcaldía de Montería, anuncia un cambio significativo para su décima edición: la Gobernación de Córdoba se convertirá en su aliado principal.

Este cambio de socio institucional ha generado preguntas en la opinión pública, especialmente después de que en 2023 se anunciara, sin éxito, un proyecto para institucionalizar la feria a nivel municipal.

Una trayectoria de éxito liderada por la Alcaldía

Desde su creación, ‘Un Río de Libros’ se ha consolidado como un evento cultural anual esencial en Montería, promoviendo la lectura, la educación y posicionando a la ciudad como un referente literario en la región.

Bajo la dirección del periodista Carlos Marín Calderín, la feria ha ofrecido a niños, jóvenes y adultos una rica variedad de conversatorios, presentaciones de libros, talleres y encuentros con autores.

A lo largo de sus nueve ediciones, la iniciativa contó con el apoyo sostenido de tres administraciones municipales consecutivas: la de Marcos Daniel Pineda, la de Carlos Ordosgoitia Sanín y, en su novena edición, la del actual alcalde Hugo Kerguelén.

El proyecto de “institucionalización” que quedó en el tintero

La incertidumbre sobre el futuro de la feria surgió luego de que la administración municipal de Montería anunciara en 2023 la intención de radicar un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal con el objetivo de “institucionalizar” ‘Un Río de Libros’.

El propósito era otorgarle un estatus oficial que asegurara su continuidad y financiación constante a través del tiempo, sin depender de los vaivenes políticos de cada gobierno. Sin embargo, el anuncio no se materializó, pues el proyecto nunca fue radicado ante el Concejo, dejando abierta la puerta a su dependencia institucional.

La Gobernación toma el relevo

Ahora, para conmemorar una década de “entrega, amor y pasión por las letras”, la ‘Un Río de Libros’ se prepara para celebrar su décima edición con un nuevo socio clave.

La edición especial se inaugurará el 15 de octubre en el Pueblito Cordobés y se extenderá hasta el 19 del mismo mes en el Centro de Convenciones. En esta ocasión, el evento contará con la vinculación de la Gobernación de Córdoba y el apoyo de la empresa privada, marcando un hito en su historia.

Este cambio de aliado principal remarca la importancia de la feria, que ha logrado trascender la esfera municipal para asegurar el apoyo de la máxima autoridad departamental, garantizando la continuidad de este valioso espacio para la cultura y la lectura en Córdoba.