‘Un Río de Libros’ inunda a Córdoba: La Feria del Libro celebra una década con grandes invitados

El secretario de Cultura, Liam Puche, invita a 'Un Río de Libros', que este año tendrá a Leonardo Padura.

Montería

La agenda cultural de Córdoba tiene una cita imperdible en octubre con la celebración de la décima versión de la Feria del Libro ‘Un Río de Libros’.

El evento, que se desarrollará del 15 al 19 de octubre en el Centro de Convenciones de Montería, contará por primera vez con el liderazgo de la Gobernación de Córdoba, que busca ampliar la mirada sobre lo que significa la identidad cordobesa.

El secretario de Cultura de Córdoba, William ‘Liam’ Puche Barraza, destacó que la verdadera conquista cultural es la cooperación, enfatizando el trabajo conjunto con los organizadores para ofrecer una experiencia integral alrededor de la literatura y la cultura. La feria se propone ser un espacio de encuentro que permita reflexionar sobre cómo se piensa el departamento, integrando diversas expresiones artísticas.

Feria del libro: el plato de fuerte

Uno de los platos fuertes de esta edición es la participación del reconocido novelista, periodista y guionista cubano Leonardo Padura, autor de obras como “Habana Blues” y “El hombre que amaba a los perros”. Será la primera vez que el maestro visite Colombia, con parada especial en Montería, gracias a una gestión conjunta que se venía realizando desde hace tiempo.

Puche recalcó la importancia de conectar con figuras de tal envergadura para posicionar a Córdoba como un referente cultural capaz de sostener y generar las mejores condiciones para este tipo de eventos de cara al mundo.

El programa está diseñado para ser incluyente y abarcar todos los públicos. Junto a Padura, desfilarán por la feria grandes nombres de las letras y la intelectualidad, como Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, quien presentará su último libro; la poderosa voz femenina de Pilar Quintana, escritora colombiana, ganadora del Premio Alfaguara de Novela del año 2021, y el director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello.

‘Un Río de Libros’: apuesta por el talento local

La apuesta por lo local es otra columna vertebral de la feria. Autores cordobeses como Virginia Petro, y los poetas Juana Torres, Carmen Alicia Pérez y Miguel Villarreal tendrán un espacio protagónico. Uno de los homenajeados será el maestro José Luis Garcés, quien ha insistido en entender la identidad cordobesa a través de la literatura.

La feria también rendirá tributo a diez personalidades por su aporte cultural. La experiencia se enriquecerá con una franja infantil que fomenta la formación de nuevos lectores, incluyendo actividades alrededor de los cuentos, así como con la presentación de abuelas cantadoras de tunas de San José de Uré, quienes compartirán las historias detrás de sus canciones.

La gastronomía, las artes plásticas y la fotografía completan esta oferta multimodal que promete deleitar todos los sentidos y consolidar a ‘Un Río de Libros’ como el evento cultural por excelencia del departamento.