Posible alineación titular de Colombia para amistoso contra México ¿Lorenzo probará a los nuevos?

La Selección Colombia comienza su preparación para el Mundial 2026. México será el primer rival de la Tricolor en ese camino, un viejo conocido al que se ha enfrentado en 28 ocasiones, con un saldo de 9 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

El combinado nacional se encuentra concentrado desde el pasado sábado 4 de octubre, cuando comenzaron a llegar a Dallas miembros del cuerpo técnico. Posteriormente, se fueron integrando los jugadores, cerrando el grupo completo el pasado martes 7 de octubre con la llegada de Richard Ríos.

Así las cosas, Lorenzo realizó el primer entrenamiento con el equipo completo el pasado miércoles en horas de la tarde en la sede de Dallas F.C. Antes, venían trabajando los demás en diferentes grupos, pues algunos hicieron recuperación post viaje, otros en gimnasio y también con ejercicios de campo, poniendo en práctica la definición, los duelos y demás habilidades.

📸 ¡𝑈𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑑𝑖́𝑎 𝑒𝑛 🇺🇸, 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑜 𝑎 𝑓𝑢́𝑡𝑏𝑜𝑙! ⚽️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/s7OYDONMSF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 9, 2025

Kevin Serna, la gran novedad de la convocatoria

El atacante de Fluminense recibió su primer llamado a una selección absoluta. Su gran nivel en el equipo brasileño lo llevó a ser considerado por Lorenzo y una alternativa en la búsqueda de extremos que puedan ser posibilidades a los que eventualmente serían los titulares en el Mundial: Luis Díaz y Jhon Arias.

Este último, así como Jhon Córdoba, no fueron citados. Arias, por un proceso de adaptación que está viviendo en su club, Wolverhampton, y que Lorenzo no quiso interrumpir, y Córdoba, por el complicado itinerario que tiene desde Rusia.

Por su parte, Yerry Mina, quien fue convocado inicialmente, se tuvo que bajar de la lista debido a una molesta física que sufrió en un partido ante el Cagliari. En su lugar entró Willer Ditta, de Cruz Azul.

¿Cuál podría ser el once inicial de Colombia para juego ante México?

Entre las varias dudas que genera una nómina titular para un partido amistoso, destaca que se puede confirmar a David Ospina como titular. El portero de Atlético Nacional no ataja con el combinado nacional desde diciembre de 2023, justamente en un partido amistoso contra México que terminó 3-2 a favor de la Tricolor. Cabe resaltar que el antioqueño es el que más partidos tiene en la historia de la selección nacional con 128.

Se estima que Lorenzo salga con una nómina alterna, combinando frecuentes inicialistas con algunos que suelen ingresar desde el banco de suplentes. Otra gran duda está en el 9 titular, pues tanto Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández como Luis Javier Suárez llegan en gran momento.

Este podría ser el XI inicial de Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Díaz, Yaser Asprilla; Luis Suárez (Cucho Hernández).

¿Cuándo es el partido Colombia vs. México?

El juego tendrá lugar este sábado 11 de octubre desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.

El juego tendrá lugar este sábado 11 de octubre desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.