Luis Díaz, respaldado por prensa alemana: “Está haciendo que esa inversión parezca una miseria”

Luis Díaz atraviesa un gran presente con Bayern Múnich, club al que se unió previo al arranque de la temporada 25-26, proveniente de Liverpool, donde llegó en enero de 2022 por pedido del técnico alemán, Jürgen Klopp.

Aunque el entrenador terminó su ciclo con ‘The Reds’, en junio de 2024, Díaz se quedó una temporada más bajo las órdenes del neerlandés Arne Slot, antes de partir rumbo a territorio alemán por 75 millones de euros.

Por medio de la plataforma Mailchip, Bundesliga publicó un artículo donde resaltó el fichaje de Luis Díaz, y lo respaldó al aclarar:

“Hubo quienes se sorprendieron cuando el Bayern Múnich pagó una fortuna para fichar a Luis Díaz, de 28 años, procedente del Liverpool, este verano. Pero el colombiano está haciendo que esa inversión parezca una miseria”, mencionó el medio.

Declaraciones del DT de Luis Díaz

Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich desde agosto de 2024, resaltó el nivel del colombiano, y de acuerdo con la misma fuete, afirmó días previos:

“Su actividad y energía encajan a la perfección con el equipo. Siempre está involucrado, siempre ahí. Trabaja muy duro para el equipo. No tengo ninguna presión sobre Luis Díaz; no le pido que haga cosas que los demás no hacen. Pero, como dije, su energía le sienta de maravilla a este equipo”, agregó el belga.

La postura de ‘Lucho’

Por su parte, en entrevista con Bild, Luis Díaz se refirió sobre su presente en el club, y manifestó:

“Tenemos muchos jugadores excelentes, sobre todo en ataque, que no solo piensan en marcar goles, sino que también ayudan a sus compañeros. Eso me da mucha seguridad y confianza. Es increíble jugar al ataque con ellos. Tienen muchísima calidad. Estoy muy contento y me siento aún mejor y más cómodo”, finalizó.

Cabe mencionar que el atacante colombiano suma cinco goles y cuatro asistencias en sus primeros seis partidos en la Bundesliga. Todas las asistencias fueron dirigidas para el inglés Harry Kane.

Además, selló su primer doblete en la victoria sobre Eintracht Frankfurt.

La siguiente presentación de Luis Díaz con Bayern Múnich será después del parón FIFA, el sábado 18 de octubre frente a Borussia Dortmund, en la fecha 7 de la Bundesliga, desde las 11:30 am (hora Colombia).