Cayó delincuente que había robado nueve veces en 15 días al comercio en La Ceja, Antioquia

La Ceja- Antioquia

La alcaldía del municipio de La Ceja en el Oriente de Antioquia reportó la captura de un hombre señalado de cometer varios hurtos en el área urbana. Su detención se realizó en flagrancia durante el pasado fin de semana y gracias a ello podrá pagar una condena que ya tenía vigente, pero sigue pendiente de la judicialización por los otros delitos.

Según la alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa, esta persona habría cometido casi 10 hurtos en un periodo de dos semanas en esa población, por lo que se había convertido en el terror de los comerciantes, especialmente de joyerías y almacenes de ropa, pero ahora ya está bajo custodia de las autoridades.

“Fue capturado Andrés Ferley Londoño Bedoya, alias Congolo, sujeto que tenía intimidado el comercio de la comunidad cejeña en los últimos 15 días realizó nueve hurtos; por fortuna y gracias al esfuerzo articulado entre los comerciantes que instauraron la denuncia, la fuerza pública, el centro de monitoreo, la secretaría de gobierno, logramos ponerlo a la disposición de las autoridades”.

Esta reacción de las autoridades se dio en un trabajo articulado de los comerciantes, la policía y la alcaldía, por lo que la alcaldesa solicitó a la comunidad continuar con las denuncias oportunas para poder activar planes efectivos que terminan con la captura de los ilegales.