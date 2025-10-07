Fue capturado alias ‘Buitre’, uno de los hombres más buscados de la comuna 1 – Popular

Medellín, Antioquia

En una operación conjunta de inteligencia e investigación criminal desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en vía pública del barrio San Pablo alias ‘Buitre’, señalado como coordinador de sicarios del grupo de delincuencia común organizada San Pablo y uno de los hombres más buscados de la comuna 1 – Popular en Medellín.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de homicidio agravado, relacionado con la muerte de Fabio Nelson Hernández Cifuentes, ocurrida en 2010 en el mismo sector.

Según el historial judicial, alias ‘Buitre’ presenta antecedentes por concierto para delinquir, hurto calificado, porte y tráfico de armas de fuego y homicidio agravado. Aunque fue capturado en 2010 y privado de la libertad, tras recuperar su libertad retomó sus actividades criminales, asumiendo el rol de coordinador de sicarios en la comuna 1 de Medellín y en el barrio El Pinar, en el municipio de Bello.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explicó “En el año 2024 fue incluido en el cartel de los más buscados de la Comuna 1 de Medellín, lo que permitió fortalecer los esfuerzos de localización que hoy se materializan en esta importante captura”

Tras su detención, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.