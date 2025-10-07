Policía frustró modalidad de “falso servicio” y evitó hurto de vehículo en Bolívar: hay un capturado

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de su Seccional de Tránsito y Transporte, asestó un contundente revés a la delincuencia que opera en la región, desarticulando una peligrosa modalidad de “falso servicio” entre Gambote y El Carmen de Bolívar.

“Según información proporcionada por la comunidad, los delincuentes citaban a transportistas para un falso servicio. En esta ocasión, tres vehículos fueron contactados; sin embargo, solo uno fue interceptado. El modus operandi de estos delincuentes consiste en que cuatro individuos en un vehículo particular abordan al conductor, ofreciéndole una sustancia, al parecer burundanga. Una vez drogado, el conductor era abandonado en una trocha y posteriormente le hurtaban el vehículo”, manifestó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado.

Gracias a la rápida reacción de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, alertadas por un ciudadano, se logró interceptar el vehículo en San Juan Nepomuceno. El delincuente fue capturado y el vehículo recuperado. Además, la víctima, quien fue encontrada abandonada en el monte, fue trasladada a un centro asistencial para que le prestarán los primeros auxilios.

El capturado, quien fue identificado como Osnaider Androis Anaya Hoyos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

Anaya Hoyos presenta las siguientes anotaciones judiciales: 2 por receptación, 2 por fraude de resolución, 2 por hurto agravado, 1 por inasistencia alimentaria y 1 por lesiones personales.