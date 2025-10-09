Mineros del Chocó definirán si levantan el paro; exigen cinco compromisos al Gobierno Nacional

El paso se habilita cada dos horas y se estableció un corredor humanitario para ambulancias, enfermos, organismos de socorro y vehículos fúnebres pasen. Foto: Cortesía.

Con bloqueos intermitentes en la vía Medellín–Quibdó avanza el paro de los mineros informales en el departamento de Chocó, que completa cuatro días y mantiene afectado el tránsito entre Antioquia y el Pacífico colombiano. A la movilización se sumó el sector maderero, que reclama garantías para poder trabajar sin ser estigmatizados ni criminalizados.

José Correa, vocero de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, confirmó que los manifestantes habilitan el paso cada dos horas y mantienen un corredor humanitario para ambulancias, enfermos, vehículos fúnebres y organismos de socorro.

También anunció que este jueves 9 de octubre se realizará en Bogotá la primera reunión con representantes del Gobierno Nacional, encuentro que será decisivo para levantar o mantener el paro.

“Nos hemos declarado en asamblea permanente hasta el jueves. Si ese día no tenemos solución, toca volver a las vías de hecho. Es la única forma de demostrar que estamos aquí y pedirle al Gobierno que no nos estigmatice. No somos criminales, somos informales”, afirmó Correa.

Pliego de peticiones

Durante la cita en Bogotá, los mineros y madereros exigirán al Gobierno Nacional cinco compromisos concretos para levantar la protesta:

Formalización de la minería artesanal en el Chocó.

Suspensión de los operativos de la Fuerza Pública.

Revisión y ajuste de la normativa minera.

Libertad para los madereros.

Protección y garantías para los líderes sociales.

El paro se originó tras un operativo militar en el sector La Platina, donde fueron incineradas varias retroexcavadoras avaluadas en unos $1.400 millones. La protesta se suma a una larga crisis económica y social en el Chocó, departamento que ha enfrentado al menos diez paros armados del ELN en los últimos tres años, lo que ha limitado la movilidad, el comercio y el trabajo de miles de familias que dependen de la minería y la madera.