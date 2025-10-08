Niño indígena de 9 años cayó a un río desde una garrucha a 40 metros en zona rural de Dabeiba

Dabeiba, Antioquia

Un menor de 9 años, perteneciente a una comunidad indígena, está desaparecido tras caer al río Sucio desde una garrucha artesanal que cuelga a unos 40 metros de altura, en zona rural del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia.

El accidente ocurrió este martes 7 de octubre al mediodía en el sector de Alto Bonito, antes del túnel de La Llorona, cuando el niño, identificado como Uriel García Jumi, intentaba cruzar el río junto a su hermano de 13 años y su madre.

“Desde el mediodía, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gobierno están en la zona realizando labores de búsqueda, pero hasta el momento no se ha obtenido un resultado positivo. Estos dos menores habían llegado desde Mutatá para pasar la semana de receso escolar”, explicó el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita.

Riesgo y dificultades de movilidad

Pese a que el uso de las garruchas está prohibido para el transporte de personas, comunidades indígenas y campesinas del cañón de La Llorona dependen de este medio para movilizarse entre veredas, especialmente en temporada de lluvias, cuando el paso por el río Sucio se vuelve imposible.

Son once veredas del municipio conectadas por este sistema, por lo que el alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Departamento de Antioquia para reemplazar las garruchas por puentes colgantes seguros y evitar más tragedias.

Las labores de búsqueda del menor continúan por el cauce del río con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, organismos de socorro y habitantes de la zona, a pesar de que el terreno montañoso, las lluvias de las últimas horas y la fuerza del río han hecho más difícil el trabajo de los socorristas.