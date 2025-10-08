Recusan a miembro de Consejo Superior de la Uniatlántico para votación de nuevo rector

Una nueva controversia sacude el proceso para designar al próximo rector de la Universidad del Atlántico. La veedora social Eliasa Badel Rosales radicó una recusación formal contra Miguel Antonio Caro Candezano, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior y actual vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social, por presunto conflicto de intereses.

Argumentos de la recusación

Según el documento dirigido al presidente del Consejo Superior, Eduardo Verano de la Rosa, y al procurador regional del Atlántico, Javier Enrique Crespo Muñoz, Badel solicita que Caro sea separado de toda deliberación y votación relacionada con la designación del rector o rectora para el periodo 2025–2029.

La recusación se fundamenta en que Caro ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción, asignado en 2023 por el actual rector Danilo Hernández Rodríguez, quien figura entre los cinco candidatos elegibles tras la consulta académica.

“Dependencia jerárquica”

Para la veedora, esa relación jerárquica crea una “dependencia funcional y jerárquica entre el nominador (candidato) y el votante”, lo que comprometería los principios de independencia e imparcialidad que deben regir las decisiones del Consejo Superior.

En el documento, Badel advierte que la intervención de Caro en la votación “viciaría la decisión colegiada y comprometería su legitimidad”, ya que el Estatuto General de la universidad exige mayoría calificada de cinco votos para la designación del rector, lo que vuelve cada sufragio determinante.

La recusación cita los artículos del Estatuto General y del Estatuto Electoral, que imponen deberes de transparencia y abstención frente a conflictos de interés en el ejercicio de funciones públicas dentro del alma máter. “Nadie puede ser juez y parte a la vez”, señala el texto.

Solicita intervención de la Procuraduría

En sus pretensiones, la ciudadana solicita al Consejo Superior admitir la recusación y resolver la situación previa a las votaciones. Asimismo, comunicar el caso a la Procuraduría Regional para efectos preventivos y disciplinarios.

La votación para la designación de nuevo rector está programada para este viernes 10 de octubre. Los cinco candidatos que hacen parte de la lista de aspirantes son Danilo Hernández, actual rector y quien busca reelegirse en el cargo; Alvaro Gonzalez, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.