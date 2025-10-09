No estoy participando en política, es acompañamiento institucional: Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las críticas y señalamientos por presunta participación en política durante el desarrollo de las campañas previas a las consultas que se realizarán este mes de octubre.

El alto funcionario aseguró, durante el foro de paz electoral de El Tiempo, que su labor se ha limitado al acompañamiento institucional que corresponde al Ministerio del Interior en los procesos democráticos y que, por tanto, no ha incurrido en proselitismo.

“No estoy participando en política”

El ministro del Interior afirmó que su papel se ajusta estrictamente a las funciones de su cargo, y rechazó que su presencia en algunos eventos o actos públicos pueda interpretarse como una intervención política.

“No estoy participando en política. Como funcionarios públicos, tenemos el deber de acompañar espacios democráticos y garantizar que se desarrollen con transparencia y seguridad, sin incurrir en proselitismo”, puntualizó Benedetti.

El ministro añadió que su acompañamiento a los distintos espacios electorales busca respaldar el ejercicio democrático, fortalecer las garantías institucionales y asegurar que los procesos se lleven a cabo con normalidad en todo el territorio nacional.

Contexto de las críticas

El pronunciamiento del jefe de la cartera política se da luego de que varios sectores cuestionaran la participación de altos funcionarios del Gobierno en eventos relacionados con las consultas internas y alianzas electorales.

En días anteriores, la Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones preliminares contra varios servidores públicos por presunta participación en política, recordando que la ley prohíbe a los funcionarios intervenir en campañas o favorecer a determinados candidatos.

Aunque el Ministerio del Interior no ha sido directamente vinculado a ningún proceso formal, las declaraciones de Benedetti buscan marcar una línea clara entre la gestión institucional y la actividad proselitista, especialmente en medio del ambiente político previo a las elecciones regionales y nacionales.

Acompañamiento institucional y garantías electorales

Desde el Gobierno, el Ministerio del Interior ha liderado diferentes mesas y encuentros con autoridades territoriales, organismos de control y la Registraduría Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia durante las jornadas democráticas.

El ministro Benedetti ha insistido en que el papel del Ejecutivo debe ser el de garante del proceso electoral, no el de actor político. “El acompañamiento institucional hace parte del deber de Estado para proteger el derecho al voto y la libre participación ciudadana”, indicó

Llamado a la transparencia

Finalmente, Benedetti reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en el marco de los comicios. Señaló que el Ministerio continuará promoviendo la coordinación interinstitucional con las autoridades locales y los organismos electorales para garantizar el desarrollo de las consultas sin incidentes.

El ministro enfatizó que cualquier interpretación sobre una supuesta participación en política carece de fundamento, pues su gestión “se ha concentrado en fortalecer la democracia, no en interferir en ella”, dijo.