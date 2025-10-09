Galán promete garantías a los candidatos, pero advierte sobre amenazas y redes criminales en Bogotá

Colombia

Durante la Maratón Digital Paz Electoral, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que la capital se prepara para ofrecer plenas garantías a todos los candidatos de cara a las próximas jornadas electorales.

El mandatario explicó que se han fortalecido los mecanismos de coordinación entre la Policía, la Fiscalía, la ONU y la Comisión Distrital de Control Electoral, con el fin de prevenir hechos que pongan en riesgo la participación política.

“La paz electoral es ser capaz de respetar las instituciones, garantizar que quienes quieran participar en los procesos, independientemente de su posición, puedan hacerlo con plenas garantías, dentro del marco de la legalidad, y expresar sus opiniones”, expresó Galán.

El alcalde también subrayó que no se deben usar recursos públicos para favorecer posiciones políticas, y que las autoridades están comprometidas en asegurar que la contienda se desarrolle dentro de los límites legales.

Amenazas y redes criminales, los principales retos

Galán advirtió que, pese a los avances institucionales, Bogotá enfrenta un incremento de amenazas contra líderes sociales, ediles y aspirantes a cargos locales.

Según el mandatario, esta situación preocupa especialmente por el contexto de violencia que vive el país y la expansión de redes ilegales.

“Estamos en un escenario en el que Colombia produce más coca que nunca en su historia y eso infortunadamente alimenta redes criminales presentes en las ciudades. Hemos visto el fortalecimiento de grupos por cuenta del narcotráfico, y eso nos preocupa por el riesgo que implica para el proceso electoral”, señaló.

El alcalde destacó que el Distrito ha recibido con “atención y responsabilidad” las alertas de la Defensoría del Pueblo y aseguró que se trabaja para evitar hechos de violencia política en la capital.

Llamado al respeto y al liderazgo responsable

Galán hizo un llamado a todos los actores políticos a tramitar las diferencias por vías institucionales y mediante el diálogo, recalcando la importancia del liderazgo responsable durante las campañas.

“La paz electoral implica entender el impacto del lenguaje, especialmente en contextos donde hay presencia de actores armados”, advirtió.

Finalmente, insistió en que la meta es proteger la democracia bogotana, garantizando que quienes aspiran a ser elegidos puedan hacerlo en condiciones de igualdad, respeto y seguridad.