Alcalde Galán inaugura Bienal de Arte en Bogotá: “El evento cultural más importante del año”

Bogotá D. C.

Desde el Palacio de San Francisco, el alcalde Carlos Fernando Galán realizó la apertura del Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, referenciado por el Distrito como “el evento cultural más importante del año para la capital del país".

A partir de este sábado 20 de septiembre hasta el domingo 9 de noviembre se desarrollará el evento, el cual fue destacado por el alcalde: “Nunca antes en Colombia habíamos tenido una Bienal de esta magnitud, no sólo en cuanto al número de muestras artísticas y espacios intervenidos, sino también en cuanto a su duración de siete semanas”.

La Bienal presenta una agenda de actividades y exhibiciones en 25 espacios de la ciudad, donde se verán las creaciones de unos 250 artistas nacionales e internacionales, de forma gratuita y mayoritariamente al aire libre.

El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, además de Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la ciudad invitada, Ciudad de México, acompañaron al alcalde Galán en esta actividad inaugural.

Trujillo resaltó la importancia del apoyo de Davivienda, socio fundador, al igual que de entidades internacionales de cooperación, embajadas y empresas del sector privado para la realización de esta Bienal, a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: “Es un logro y un reto de ciudad sin precedentes, y un ejemplo contundente de cómo las alianzas público-privadas sí pueden potenciar eventos de gran escala internacional”.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario también mencionó que este evento se suma a la tradición de festivales gratuitos, como Rock al Parque o el Festival Internacional de Artes Vivas que han posicionado a Bogotá como un referente cultural en la región.

Galán complementó que “la cultura es un pilar de la política pública esencial para lograr cambios profundos en nuestras sociedades, para aliviar y desahogar tensiones entre vecinos y amigos, entre barrios y localidades”.

“Tenemos todo que ver, será muy fácil la comunicación”, asegura secretaria de Cultura de Ciudad de México sobre su relación con Bogotá

Francis Mor, por su parte, hizo énfasis de los elementos que unen a su ciudad con la capital de Colombia y mencionó que: “Colombia está en el centro de la patria grande, México está en la ‘orillita’ norte y son dos polos culturales muy importantes de nuestra región”.

“México y Colombia comparten historias de dolor, de estigma y comparten muchas historias. Hemos sido culturas hermanas siempre: la segunda comunidad colombiana más grande del mundo, la primera está en Nueva York, y la segunda está en Ciudad de México. Tenemos todo que ver y tenemos una gran relación, entonces será muy fácil esta comunicación”, agregó Francis.

La secretaria de Cultura de Ciudad de México, destacó la labor cultural de Bogotá y concluyó que “en Colombia hay una calidad muy impresionante del arte visual, del arte plástico desde hace muchísimo tiempo. Es una gran decisión hacer esta Bienal y es un gran honor que nos inviten”, agregó.