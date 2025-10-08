Alcalde Galán pide a alcaldías locales priorizar el problema de las basuras en Bogotá

Alcalde Galán responde ante cuestionamientos por la recolección de basuras en Bogotá.

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , compartió en sus redes sociales una reunión que tuvo con los alcaldes locales de la ciudad, en la que llamó la atención de los funcionarios para articular un trabajo conjunto frente a la crisis de basura que vive la ciudad.

“Necesitamos ver un cambio de parte nuestra como administración y ustedes como alcaldes locales que tienen equipo, tienen recursos, tienen gestores. Priorizar esto es una de las tareas que van a implementar a partir de ahora”, aseguró Galán.

El alcalde anunció que de ahora en adelante se trabajará de manera articulada con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) , la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, entre otras entidades, para afrontar la problemática de la presencia de basuras en las calles.

Uno de los objetivos que se propuso en la reunión con las alcaldías locales es que las personas en estos tres meses que quedan del año puedan presenciar un cambio.

“Pónganse entonces con la camiseta de articular bien en las localidades y en el terreno esta problemática, para poder enfrentar de manera efectiva el reto con todas las entidades”, dijo el alcalde a los funcionarios.

Nueva herramienta para la recolección de basuras

Chatico, el agente virtual de la Alcaldía de Bogotá , ahora cuenta con tecnología para mejorar la limpieza de los entornos de la ciudad.

Con solo escribirle o enviarle un audio al número 316 023 15 24, Chatico te indica:

- Días en los que pasa el carro de la basura por tu zona.

- Franja horaria en la debes sacar las bolsas para que no queden expuestas.

- Consejos para separar correctamente los residuos.

En cuestión de segundos, Chatico te informa si el turno es diurno o nocturno, la frecuencia semanal y los horarios de inicio y finalización. También ofrece recomendaciones sobre reciclaje, manejo de residuos especiales y entrega de escombros.

“Con Chatico las personas van a poder conocer de manera más fácil, los horarios y las frecuencias de recolección. Esto nos ayudará a que la basura no esté más tiempo del necesario en el espacio público y generemos una mayor cultura ciudadana con respecto a este tema”, aseguró Armando Ojeda, Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).