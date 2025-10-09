Retención de misión médica corresponde a retaliación de grupos armados: secretario de Gobierno de Huila

Exigimos la liberación inmediata de los miembros de la misión médica: secretario de Gobierno del Huila

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, denunció la retención de nueve personas que integraban una misión médica en La Plata, Huila, y habrían sido interceptados por un grupo armado de la zona. La organización también exigió su liberación inmediata, con la garantía de que estén sanos y salvos.

Lea más información: Misión médica habría sido secuestrada en zona rural del municipio de La Plata

Los profesionales de la salud harían parte de la Empresa Social del Estado San Sebastián de La Plata y, al parecer, se dirigían a una zona rural de las veredas Agua Bonita y Buenos Aires.

“Seguramente esta medida obedece a una retaliación por las operaciones que se vienen desarrollando por la Fuerza Pública en el territorio, también, el día anterior, se logró la captura del jefe del bloque central Isaías Pardo y varios integrantes del bloque González Acosta que actúa en esta zona”, argumentó Casallas.

Retaliación por parte de grupos armados:

Dijo también, el secretario de gobierno del Huila, que esta es una acción que se condena y se rechaza categóricamente desde el gobierno departamental quienes piden la liberación inmediata de la misión médica que es integrada por: un médico, una jefe de enfermería, cuatro auxiliares de enfermería y dos conductores.

Le puede interesar: Autoridades sanitarias rechazan amenazas a la misión médica en el Catatumbo

“Hemos mantenido comunicación con los comandantes del Ejército Nacional, de la policía nacional, Se han hecho sobrevuelos para ubicar los vehículos, sin embargo, no hay confirmación del estado de salud de los miembros de la misión médica o del lugar donde están retenidos”

Por el momento no se ha recibido ninguna exigencia por parte del grupo armado ilegal, el alcalde del municipio de La Plata, Huila convocó a un consejo de seguridad para evaluar esta situación.

Llamado de la ONU:

1/Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de 9 integrantes de la misión médica que según autoridades locales habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata, #Huila @gobhuila @MinInterior — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 9, 2025

Por medio de sus redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas se pronunció con un llamado: “Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de nueve integrantes de la misión médica que, según autoridades locales, habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata, Huila”, expresó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter), etiquetando a la Gobernación del Huila y al Ministerio del Interior.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica”, afirmó la Organización en la misma publicación.

La ONU reiteró el respeto por la misión médica y al cese de cualquier acción que ponga en riesgo la vida y seguridad de quienes prestan servicios esenciales en territorios afectados por la violencia.