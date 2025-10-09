Misión médica habría sido secuestrada en zona rural del municipio de La Plata.

Neiva

El hecho se produce cuando la misión médica de la ESE San Sebastián de La Plata, conformada por cuatro auxiliares de enfermería entre ellos tres mujeres, un hombre, una médico, una jefe de enfermería y dos conductores, se desplazaban hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zona rural del municipio, para realizar una brigada de salud, cuando fueron interceptados por hombres armados y los obligaron a desplazarse hacia rumbo desconocido.

Las autoridades en el Huila, quienes conocieron el hecho, manifestaron que los hombres se habrían identificado como miembros de la estructura Hernando Gonzalez Acosta, grupo armado que opera en la zona.

Ampliar

La organización de las naciones unidas ONU mediante un trino en su cuenta oficial de X, pidió pronta liberación de los integrantes de la misión médica, sanos y salvos.