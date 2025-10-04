ONU exige liberación inmediata de joven líder secuestrada en Jamundí

Jamundí, Valle del Cauca. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exigió la liberación inmediata y sin condiciones de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años que fue secuestrada este viernes en el corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí.

En un comunicado difundido a través de la red social X, Naciones Unidas expresó: “Urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la junta de acción comunal de San Antonio, en Jamundí”.

La organización internacional también hizo un llamado a los grupos armados que ejercen control en la zona para que respeten la vida, la dignidad y los derechos de la población, en especial los de los líderes sociales. Asimismo, instó al Estado colombiano, a través de la Gobernación del Valle, el Ministerio del Interior, la Comisión de Paz y la Consejería de Derechos Humanos, a activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda y protección.

De acuerdo con información preliminar, González Fajardo fue raptada por hombres armados que ingresaron a su vivienda. La joven es reconocida en su comunidad como una líder activa: se desempeña como contratista en temas ambientales con la alcaldía de Jamundí, integra la mesa campesina y ocupa el cargo de secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio.

Tras el secuestro, tropas del Ejército fueron desplegadas en la zona rural de Jamundí con el fin de localizar a la joven. A estas acciones se sumaron labores de búsqueda adelantadas por la guardia indígena y campesina de la región.

El secuestro de Sara Sofía se produjo horas después del asesinato de Nilson Julián Cañaveral Uribe, funcionario de la Secretaría de Infraestructura del municipio, quien fue atacado por presuntas disidencias de las FARC en la vereda El Descanso, zona rural alta de Jamundí.