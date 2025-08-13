“No es culpa de quienes prestamos el servicio”: sindicatos sobre agresiones a misiones médicas

Norte de Santander.

Las agresiones a misiones médicas en zonas apartadas de Norte de Santander preocupan al gremio de la salud, que advierte que los incumplimientos en la prestación del servicio están derivando en retenciones y presiones contra el personal que atiende a las comunidades.

Aristídes Hernández, presidente de Asintrasersalud Norte, señaló que es injusto que la inconformidad de la población se dirija hacia los profesionales de la salud.

“No es culpa de quienes estamos prestando el servicio, sino de la administración”, afirmó, al recordar que en zonas como Samoré, en el municipio de Toledo, la falta de un médico permanente y el desabastecimiento de medicamentos han generado episodios de retención de brigadas.

Hernández indicó que la ausencia de una dirección visible de la Nueva EPS en la región ha impedido dar respuesta oportuna a las necesidades de las comunidades, lo que eleva la tensión y pone en riesgo la seguridad de médicos, enfermeras y auxiliares.

El sindicato pidió a las autoridades garantizar condiciones seguras para la labor del personal sanitario y atender con urgencia el deterioro de la atención médica en las zonas rurales.