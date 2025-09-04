En el HEQC se recuperan los cinco integrantes de la misión médica accidentados en el Catatumbo

Catatumbo

Son cinco los integrantes de la misión médica que sufrieron un grave accidente en las vías de Convención y que se encuentran en supervisión por parte de los especialistas. Algunos han sido intervenidos quirúrgicamente.

“En nuestro hospital se encuentran los cinco pacientes, profesionales de la misión médica, quienes en este desplazamiento, en la vía Convención - San Pablo, sufrieron un accidente de tránsito” explicó Johan García, médico del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

“Actualmente se encuentra en nuestra institución, brindándole todo el soporte integral por los especialistas, un equipo interdisciplinario, por cirugía general, ortopedia, neurocirugía y quienes están evaluando todas las lesiones, determinando la gravedad y realizando el manejo integral”.

Concluyó García que, como institución, están atentos a “la evaluación integral de todos estos pacientes”.

Recordemos que este accidente de tránsito se dio en la vía entre San Pablo y el sector de Travesías, al norte del departamento.