Luz verde para la carrera de Medicina en Unicórdoba: Consejo Académico avala documento clave

Montería

La Universidad de Córdoba ha dado un paso fundamental para hacer realidad un anhelo de décadas: la apertura de su programa de Medicina.

En una sesión ordinaria, el Consejo Académico de la institución aprobó el documento que condensa el contenido y los requisitos del nuevo pregrado, un logro que marca la culminación de un proceso de preparación que ha durado más de un año y medio.

Este avance es resultado de una planificación estratégica y una inversión considerable por parte del alma máter, la única institución pública de educación superior en el departamento, que busca responder a la necesidad de formar profesionales de la salud con altos estándares de calidad en la región.

El documento aprobado ahora pasará a manos del Consejo Superior de la Universidad para ser debatido en dos sesiones. Una vez que esta máxima instancia de gobierno institucional dé su visto bueno, el proceso continuará con la radicación formal de la propuesta ante el Ministerio de Educación Nacional.

El rector de Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo, ha señalado que se espera completar este trámite antes de que finalice el mes de septiembre, con la expectativa de que el Ministerio realice una revisión exhaustiva y una visita de campo durante el último trimestre del año.

Medicina para el 2026

El objetivo es que el Ministerio pueda verificar y evidenciar que la universidad cuenta con todas las condiciones de infraestructura, docencia y servicios necesarias para el funcionamiento del programa.

En el transcurso de este riguroso proceso, la Universidad de Córdoba ha establecido importantes alianzas para fortalecer su propuesta. Según el rector, la institución ha invertido en la construcción de capacidades y ha trabajado en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, una reconocida entidad que ha brindado su acompañamiento en la elaboración del documento de registro calificado.

La importancia de este programa para el departamento de Córdoba y sus territorios circundantes es innegable. La visión institucional, expresada en el Plan de Gobierno de la rectoría, se centra en diversificar y fortalecer la oferta académica con programas pertinentes y flexibles que beneficien directamente a la juventud de la región.

La meta es que la primera promoción del programa de Medicina inicie sus clases en febrero de 2026, cumpliendo así el compromiso de ofrecer a los estudiantes locales una oportunidad de formación de calidad sin tener que desplazarse a otras ciudades.

Con la llegada del programa de Medicina, la universidad busca no solo formar nuevos profesionales, sino también contribuir de manera directa a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, impactando de manera positiva en la calidad de vida de la sociedad cordobesa.