Aqualia implementa pagos flexibles y acompañamiento ante reducción de subsidios en Cereté

Los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de Cereté experimentarán un cambio significativo en sus facturas de acueducto y alcantarillado a partir de este mes de octubre.

Esta modificación es el resultado directo del Acuerdo 009 emitido por el Concejo Municipal, el cual redefine los porcentajes de subsidio aplicables, generando una reducción considerable en los apoyos económicos que recibían estos hogares.

La empresa Aqualia, responsable de la prestación del servicio, confirmó la aplicación de la nueva estructura tarifaria y detalló las iniciativas puestas en marcha para guiar a la comunidad durante esta transición.

En el área urbana, los ajustes son particularmente notorios. El subsidio para el estrato 1 disminuye del 70% al 50%; para el estrato 2, la ayuda se reduce del 40% al 25%; y el estrato 3 experimenta la caída más drástica, pasando de un 15% a un escaso 2%.

Para la zona rural, si bien las cifras son ligeramente diferentes, la tendencia a la baja se mantiene: el estrato 1 pasa del 70% al 60%, el estrato 2 del 40% al 25% y el estrato 3 también se reduce del 15% al 2%.

Repercusiones en los usuarios

Mauricio Noguera, Jefe de Gestión de Clientes de Aqualia, explicó en una entrevista con Caracol Radio que “el Concejo Municipal en facultad de sus funciones han lanzado el acuerdo 009, donde han dictaminado cómo van a distribuirse los subsidios”.

Noguera recalcó que la compañía “aplica la facturación” y reconoció que “entiende que eso tiene repercusiones económicas”, pero su rol actual es acompañar a los usuarios.

Frente a este escenario, Aqualia ha activado un plan de apoyo centrado en la pedagogía y la flexibilidad financiera.

“Sabemos que estos cambios pueden generar preocupación, por eso nuestro compromiso es dar información clara y acompañar a los usuarios con alternativas que les ayuden a cumplir con el pago de sus servicios”, afirmó Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba.

Una de las iniciativas clave es la ‘Escuela del Agua’, un espacio de talleres prácticos diseñado inicialmente para líderes comunales. El objetivo es enseñar a interpretar la factura y promover el uso eficiente del agua para un mejor control del consumo.

La próxima jornada está programada para el 9 de octubre en la Escuela de Arte auditorio Corazón de Mango.

Políticas de cartera

Paralelamente, la empresa ha implementado nuevas políticas de cartera que permiten a los usuarios acceder a convenios de pago y descuentos en caso de tener deudas pendientes.

Noguera amplió esta información, señalando que “el usuario puede ponerse al día y también la factura permite el pago de abonos”. Además, anunció que “próximamente habilitaremos una plataforma donde las personas podrán pagar de manera diferencial su factura”.

Para acceder a estas opciones, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente, ubicada en la carrera 14 Nº 13-50, local 203, en el barrio Centro, o comunicarse a la línea nacional 018 1042 3601.

Como parte fundamental de la estrategia de acompañamiento, Aqualia insiste en la corresponsabilidad de los usuarios en el manejo del recurso. Noguera enfatizó la importancia de detectar y reparar fugas internas, ya que “representa un consumo gigantesco en los hogares”.

Además, recomendó a la comunidad estar pendiente de las instalaciones hidráulicas, cerrar las llaves durante actividades como lavar platos o cepillarse los dientes, y reutilizar el agua cuando sea posible.

Estas prácticas, aunque simples, son presentadas como herramientas clave para mitigar el impacto del ajuste tarifario, permitiendo a las familias mantener un mayor control sobre el valor final de su factura de servicios.