Subsidios del gobierno 2025: estas son las últimas fechas para aplicar, ¿Cuándo realizan los pagos?

Una labor de gran importancia para los gobiernos, es la obligación de identificar las necesidades de los seres humanos, puesto esto es fundamental para preservar la sociedad, y, de igual forma, garantizar la calidad de vida para todas las personas. Por esta razón, existen los subsidios, establecidos como incentivos, los cuales representan un índice de mejora en un grupo específico de ciudadanos, y, más aún, en países que aún se encuentran en vías de desarrollo, tal como es el caso de Colombia.

Si nos dirigimos a la explicación de que es un subsidio, es la diferencia entre el precio real de un servicio o producto con el precio que paga el consumidor, gracias a la ayuda del gobierno. Es decir, en Colombia, se establecen como una ayuda para que los ciudadanos se puedan hacer con un bien o servicio, lo que, a su vez, ayudaría a mitigar la brecha social que existe entre la población.

Sin embargo, estas ayudas se dividen con base en las necesidades de los ciudadanos, razón por la cual, se pueden encontrar subsidios de vivienda, monetarios, para educación o personas sin empleo.

Departamento para la Prosperidad Social

Para la distribución de estos subsidios, el gobierno delegó El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una entidad encargada de la inclusión y reconciliación. Desde allí, se han destinado diferentes programas destinados a varios sectores de la sociedad, abarcando desde los jóvenes hasta los adultos mayores.

Dentro de los programas, se pueden encontrar algunos como Colombia Mayor, Devolución del IVA o Renta Joven. Por esto, conozca las fechas en las que puede aplicar a estas ayudas, como también los requisitos que debe cumplir.

Calendario de subsidios 2025

Colombia Mayor

Este programa busca proteger a los adultos mayores por medio de un subsidio económico, para aquellos que no tengan una pensión o vivan en la pobreza extrema. Los beneficiarios que tengan menos de 80 años recibirán 80.000 pesos, mientras que los mayores de esta edad, recibirán 225.000 pesos.

Los requisitos son los siguientes:

Ser colombiano. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres). Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Los pagos del ciclo 9 de este subsidio, iniciaron el pasado 30 de septiembre, y se prolongarán hasta el 16 de octubre.

Devolución del IVA

Este programa busca, principalmente, reducir el impacto del impuesto al valor agregado en las poblaciones que se encuentran en un estado de pobreza extrema por los bienes y servicios que adquieren. Por lo cual, los requisitos para beneficiarse de este programa son los siguientes:

Hogares en pobreza extrema de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: AO1, A02, A03, A04, A05 y los hogares indígenas. Hogares en pobreza moderada de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: BO1, B02, B03, B04.

Actualmente, se encuentran en el cuarto ciclo de pagos, que se está realizando desde el 25 de septiembre e irá hasta el 13 de octubre.

Renta Joven

Este programa, se encuentra enfocado a jóvenes entre 14 y 28 años que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad, a quienes se les ofrece una ayuda económica y acompañamiento para acceder y permanecer en la educación superior. Esta ayuda, anteriormente era recibida por muchos jóvenes bajo el nombre de Jóvenes en Acción.

Si bien los montos de este subsidio pueden variar según cada caso, Prosperidad Social anunció que del 2 al 13 de octubre, se realizarán las transferencias a los más de 8.230 beneficiarios.

