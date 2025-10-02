Pago adulto mayor 2025 Colombia: Verifique si es beneficiario con número de cédula ¿cuánto reciben?

En 2025, miles de personas de la tercera edad en Colombia continuarán recibiendo apoyo económico a través del programa Colombia Mayor, una iniciativa del Gobierno Nacional administrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Este subsidio busca brindar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión ni recursos suficientes para cubrir sus necesidades.

¿Cómo saber si es beneficiario del programa Colombia Mayor?

La forma más sencilla de verificar si una persona hace parte de los beneficiarios activos es utilizando su número de cédula. Para ello, Prosperidad Social dispone de varias opciones:

Consulta en línea:

Ingrese a la página oficial del DPS o del operador encargado de los pagos (como el Banco Agrario ).

). Seleccione la opción “Consulta de beneficiarios” .

. Elija el tipo de documento, digite el número de cédula y presione en “Consultar” .

. El sistema le indicará si aparece inscrito y el estado de sus pagos.

Puntos de atención presencial:

En la Alcaldía municipal o distrital podrá solicitar información directamente en la oficina del programa Colombia Mayor.

podrá solicitar información directamente en También puede comunicarse con las líneas de atención de Prosperidad Social , donde validarán la información con su número de cédula.

, donde validarán la información con su número de cédula. Este mecanismo facilita que los adultos mayores y sus familias confirmen la fecha del próximo pago y el valor exacto a recibir.

¿De cuánto es el pago del subsidio en 2025?

El monto del incentivo económico depende de la edad y del lugar de residencia del beneficiario:

Adultos mayores de 80 años o más : reciben $225.000 mensuales .

: reciben . Beneficiarios menores de 80 años : reciben $80.000 mensuales .

: reciben . Beneficiarios menores de 80 años en Bogotá: reciben $130.000, gracias a un aporte adicional de $50.000 de la Alcaldía Distrital.

El Gobierno ha manifestado su intención de unificar el monto en $230.000 mensuales para todos los beneficiarios, como parte del pilar solidario de la reforma pensional. Sin embargo, la implementación dependerá del calendario de pagos y de la reglamentación oficial.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de Colombia Mayor?

Los requisitos básicos para inscribirse en el programa son:

Ser colombiano y haber residido en el país durante al menos los últimos 10 años.

y haber residido en el país durante al menos los últimos 10 años. Tener tres años menos de la edad de pensión (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

(actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres). Estar registrado en el Sisbén IV , dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad (A, B y hasta el subgrupo C1).

, dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad (A, B y hasta el subgrupo C1). No contar con ingresos, rentas o pensión que permitan una subsistencia digna.

La inscripción se realiza en la Alcaldía del municipio o distrito, presentando la cédula de ciudadanía original.

Recomendaciones para beneficiarios

Revise periódicamente el calendario de pagos publicado por el DPS.

Evite entregar datos personales a intermediarios o páginas no oficiales.

Recuerde que el proceso de inscripción y consulta es gratuito .

. Si tiene dudas, acuda únicamente a los canales oficiales de Prosperidad Social o la Alcaldía local.

Con esta información, los adultos mayores y sus familias pueden estar atentos a los pagos del subsidio en 2025, conocer los montos y verificar fácilmente si hacen parte de los beneficiarios usando su número de cédula.