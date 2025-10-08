Se abre paso fecha para elecciones atípicas en Bucaramanga: 14 de diciembre

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Las elecciones atípicas para escoger al nuevo alcalde de Bucaramanga serán en definitiva en diciembre. El gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus le dijo a Caracol Radio que solo espera una comunicación por escrito del registrador nacional, Hernán Penagos para fijar la fecha exacta de los comicios.

Fecha de las elecciones

El mandatario seccional confirmó que los comicios serían el domingo 14 de diciembre, apenas unas horas antes del inicio de las novenas de aguinaldo.

Díaz Mateus dijo que espera la respuesta del registrador confirmando que para ese segundo domingo de diciembre tendrá el presupuesto y la logística dispuesta para la realización de las elecciones.

“Nos toca así para que no sea un fiasco”, advirtió al final de una ceremonia de entrega de parque automotor para la Policía Nacional en la plaza cívica.

Calendario

Tomando como base que las elecciones sean el 14 de diciembre, el calendario electoral se iniciará el martes 14 de octubre, es decir una vez pase el puente de la Raza.

El gobernador asegura que la Registraduría necesita 2 meses para garantizar el montaje de las elecciones.

Caso de Girón

El mandatario seccional aseguró que en el caso de Girón las elecciones se van a retrasar porque falta aún un concepto de aclaración al fallo de segunda instancia que va a entregar este jueves el Consejo de Estado.

Así pues, no serán el mismo día de Bucaramanga.

Las críticas al gobernador

El abogado Holman Ibáñez, apoderado del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y del movimiento Salvación Nacional había lanzado críticas al gobernador porque supuestamente estaría efectuando maniobras dilatorias en la realización de las elecciones.

Hablaba de la posibilidad de que Bucaramanga tuviera un alcalde de facto a lo largo de lo que queda del periodo administrativo si no se efectuaban los comicios.