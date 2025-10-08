Se abre paso fecha para elecciones atípicas en Bucaramanga: 14 de diciembre
Los comicios no se efectuarán en conjunto con Girón porque los tiempos no dan asegura el gobernador de Santander.
Gobernador de Santander habla de elecciones atípicas en Bucaramanga
23:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alcaldía de Bucaramanga
Bucaramanga
Las elecciones atípicas para escoger al nuevo alcalde de Bucaramanga serán en definitiva en diciembre. El gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus le dijo a Caracol Radio que solo espera una comunicación por escrito del registrador nacional, Hernán Penagos para fijar la fecha exacta de los comicios.
Lea también: Gobierno nacional destinará $30 mil millones para culminar obra de la Clínica de Girón en Santander
Fecha de las elecciones
El mandatario seccional confirmó que los comicios serían el domingo 14 de diciembre, apenas unas horas antes del inicio de las novenas de aguinaldo.
Díaz Mateus dijo que espera la respuesta del registrador confirmando que para ese segundo domingo de diciembre tendrá el presupuesto y la logística dispuesta para la realización de las elecciones.
Lea también: Santander: ¿Quién era Ronald Jair Torres, el universitario que murió en una cascada en Rionegro?
“Nos toca así para que no sea un fiasco”, advirtió al final de una ceremonia de entrega de parque automotor para la Policía Nacional en la plaza cívica.
Calendario
Tomando como base que las elecciones sean el 14 de diciembre, el calendario electoral se iniciará el martes 14 de octubre, es decir una vez pase el puente de la Raza.
El gobernador asegura que la Registraduría necesita 2 meses para garantizar el montaje de las elecciones.
Lea también: Emergencia: Incendio en fábrica de zapatos de Bucaramanga
Caso de Girón
El mandatario seccional aseguró que en el caso de Girón las elecciones se van a retrasar porque falta aún un concepto de aclaración al fallo de segunda instancia que va a entregar este jueves el Consejo de Estado.
Así pues, no serán el mismo día de Bucaramanga.
Las críticas al gobernador
El abogado Holman Ibáñez, apoderado del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y del movimiento Salvación Nacional había lanzado críticas al gobernador porque supuestamente estaría efectuando maniobras dilatorias en la realización de las elecciones.
Hollman Ibáñez, abogado critica al gobernador de Santander por supuestos reparos a fechas para elecciones en Bucaramanga
15:18
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alcaldía de Bucaramanga
Lea también: Horarios en el Metrolínea por semana de receso escolar en Bucaramanga ¿hasta cuándo? Rutas y más
Hablaba de la posibilidad de que Bucaramanga tuviera un alcalde de facto a lo largo de lo que queda del periodo administrativo si no se efectuaban los comicios.