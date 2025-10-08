Bucaramanga

Emergencia: Incendio en fábrica de zapatos de Bucaramanga

Según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el incendio consumió por completo el segundo piso del establecimiento, donde se originó la emergencia.

Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga

00:44

Paula Maldonado

Bucaramanga

En las últimas horas se registró un fuerte incendio en el barrio San Miguel de Bucaramanga, en una fábrica de zapatos. La comunidad fue quien alertó sobre el fuego al Cuerpo de Bomberos de la ciudad ya que las llamas estaban llegando a viviendas cercanas.

Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga confirmó que al lugar llegaron dos máquinas contra incendio, un carrotanque y una camioneta de ataque rápido, con un equipo de once unidades que logró controlar la situación.

“Este es el segundo incendio de proporciones medianas o altas en los últimos días. Invitamos a la comunidad a mantener medidas de prevención para evitar nuevas emergencias”, agregó el director.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, pero el segundo piso del establecimiento comercial resultó completamente consumido por las llamas, dejando pérdida total de todo lo que había en su interior.

Al parecer lo que ocasionó la conflagración fue un corto circuito, sin embargo el hecho es materia de investigación.

