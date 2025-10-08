Santander: ¿Quién era Ronald Jair Torres, el universitario que murió en una cascada en Rionegro?

Bucaramanga

Fue identificado el joven que falleció al caer en una cascada en el municipio de Rionegro en Santander. La desaparición de esta persona fue reportada el domingo en horas de la noche. Sin embargo, debido a la oscuridad y las condiciones del terreno, el rescate no pudo realizarse de inmediato.

La víctima fue identificada como Ronald Jair Torres Correa de 20 años, quien de acuerdo con las primeras versiones de las autoridades perdió la vida tras caer a las aguas de la cascada Las Brisas, en el sector de Misigüay, en Rionegro.

Ante la emergencia el cuerpo de Bomberos de Rionegro alertó a bomberos de Floridablanca, quienes se desplazaron hasta el lugar y realizaron las labores de rescate.

“Se hizo el desplazamiento hasta el sitio, es un sitio retirado de la zona urbana, se desplazaron a pie hasta donde la cañada, a la cascada donde decían que había quedado el muchacho. Se hicieron todas las labores de búsqueda, hicieron inmersión, se pudo recuperar el cuerpo, se le hizo entrega a la Sijín que realizó el levantamiento y lo pudieron trasladar”.

Al parecer, según relató el subcomandante de bomberos de Floridablanca, Ronald Jair estuvo acompañado de cuatro amigos, quienes manifestaron que se fueron a bañar y muy posiblemente, las piedras de ahí de esa cañada son lisas y se pudo resbalar. “Se golpeó y quizás eso le impidió el poder salir del agua y ahí es donde ocurrió la tragedia”.

Ronald Jair Torres Correa era estudiante de octavo semestre de ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, su cuerpo fue recuperado y ya se encuentra en medicina legal en Bucaramanga.