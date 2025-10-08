Metrolínea ajusta sus horarios de cierre durante receso escolar por baja afluencia de pasajeros

Bucaramanga

Durante la semana de receso escolar, el sistema de Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, anunció ajustes en los horarios de cierre de varias estaciones debido a la disminución de usuarios en las jornadas nocturnas. Esta medida se aplicará hasta este domingo 12 de octubre.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

El director de Metrolínea Emiro Castro Meza, explicó que, como es habitual en temporadas de vacaciones, se realizan modificaciones en los horarios de operación para evitar afectar la estabilidad financiera del sistema, ya que la afluencia de pasajeros disminuye entre un 40 y un 45%.

“Generalmente quienes utilizan los últimos servicios son estudiantes de institutos técnicos, tecnológicos y universidades. Por eso, durante estas fechas reducimos el horario de cierre en algunas estaciones”, señaló el funcionario.

Entre las estaciones con cierre anticipado se encuentran:

UIS , que cerrará a las 8:50 p.m. en lugar de las 9:50 p.m.

, que cerrará a las en lugar de las 9:50 p.m. Provenza Occidental , a las 9:15 p.m.

, a las Portal del Norte , a las 9:30 p.m.

, a las Portal de Piedecuesta, a las 9:40 p.m.

Castro aclaró que todas las rutas seguirán operando con normalidad, incluyendo las troncales P1, P2, P3, P8, P10, P14, la RD27, la RD15, y las nuevas rutas de Piedecuesta al norte. Los últimos despachos simplemente saldrán unos minutos antes.

Actualmente, Metrolínea cuenta con 9 rutas complementarias, 11 rutas integradas, 129 buses en complementariedady 240 vehículos en integración, todos funcionando con normalidad.

El lunes es feriado — Alvaro Prieto (@AlvaroPrietoMu1) October 7, 2025

Llegan nuevos buses para reforzar la operación del sistema masivo en Bucaramanga:

Sobre la llegada de los nuevos buses provenientes de Medellín, el director confirmó que los vehículos llegarán esta semana, tras resolver inconvenientes logísticos en su traslado.

“Hemos tenido inconveniente con la logística de traslado de los vehículos porque tienen que venir en caravana con una seguridad especial, con unas grúas especiales para ese tipo de vehículos, tiene que ser una grúa de gran capacidad por el peso de cada uno de esos padrones", señaló Emiro Castro.

Finalmente, Metrolínea recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación y consultar los canales oficiales del sistema para verificar los horarios actualizados durante este receso escolar.