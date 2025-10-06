Hospital Psiquiátrico San Camilo suspende atención a usuarios de Nueva EPS por millonaria deuda

Bucaramanga

El Hospital Psiquiátrico San Camilo anunció este lunes 6 de octubre de 2025 la suspensión de la prestación de servicios a los afiliados de Nueva EPS, debido a una deuda que supera los $12.855 millones y al incumplimiento de los pagos estipulados en el Decreto 0489 de 2024.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la institución explicó que la medida entrará en vigor de inmediato y que, por ahora, solo se garantizará la atención de urgencias, conforme a la normativa vigente.

“La falta de cumplimiento en los pagos pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución y afecta el derecho fundamental a la salud mental protegido por la Ley 1751 de 2015 y la Ley 2460 de 2025”, señala el documento firmado por Natalia Sofía Ojeda Ortiz, gerente del hospital.

El Hospital San Camilo aseguró que ha realizado múltiples gestiones legales y administrativas sin obtener resultados positivos y exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Secretaría de Salud de Santander a intervenir para buscar soluciones que garanticen la continuidad del servicio y la estabilidad financiera de la entidad.

“Para nosotros es una decisión supremamente difícil porque entendemos el compromiso que existe con los pacientes, pero alguien tiene que hacerse responsable. Hemos agotado todos los recursos legales y nadie responde. La deuda crece y crece y para nosotros es inviable sostener esto”, agregó la gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

La institución reiteró su compromiso con los pacientes y ofreció disculpas a la comunidad por la situación que se presenta, al tiempo que indicó que los servicios se reanudarán una vez Nueva EPS cumpla con el pago de sus obligaciones.