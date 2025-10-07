Tragedia en el barrio Zarabanda de Bucaramanga: ya son 25 familias damnificadas por incendio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un voraz incendio ocurrido en la madrugada del domingo 5 de octubre en el asentamiento humano Zarabanda, al occidente de Bucaramanga, dejó a 25 familias damnificadas, conformadas por cerca de 85 personas. Así lo confirman desde la Oficina de Gestión del Riesgo municipal.

Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Bucaramanga, lamentó la emergencia y explicó que las causas del fuego aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

“Fue una situación lamentable. Estas personas fueron atendidas el mismo domingo con los componentes humanitarios que entregamos cuando ocurren este tipo de emergencias. Recibieron kits alimentarios, de cocina, de aseo, además de colchonetas, frazadas y almuerzos para mitigar en parte la afectación”, señaló Rodríguez.

Inicialmente, el primer censo hablaba de 20 familias afectadas, pero con el paso de las horas el número aumentó a 25 familias damnificadas; algunas personas que no perdieron totalmente sus viviendas también registraron daños y ya fueron identificadas.

Zarabanda es un asentamiento que ha sufrido reiteradas emergencias similares. Hacia los años 2002, 2007 y 2010 también se presentaron incendios en el mismo sector.

Aunque existen varias versiones sobre lo que pudo haber originado la conflagración, el funcionario insistió en que será la investigación oficial la que determine las causas exactas.

En cuanto al alojamiento de las familias afectadas, Didier Rodríguez indicó que no fue necesario habilitar albergues temporales, ya que “muchas personas fueron acogidas por familiares o vecinos del mismo sector, que de manera solidaria les permitieron albergarse en sus viviendas”.

Jornadas de solidaridad con las familias afectadas

El funcionario aprovechó para hacer un llamado a la comunidad bumanguesa a sumarse a las acciones de apoyo, especialmente con donaciones de ropa y calzado para las familias que perdieron todos sus enseres. “Estamos recogiendo ropa y zapatos para las familias del barrio Zarabanda. Ellos lo perdieron todo”, expresó.

El barrio Zarabanda está ubicado entre los sectores de La Feria y Girardot, a unas cinco cuadras del parque de este último, en el occidente, comuna 4 de Bucaramanga.