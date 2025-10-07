Autoridades investigan muerte de joven en famosa cascada de Santander

Bucaramanga

Un joven de aproximadamente 20 años perdió la vida luego de caer accidentalmente en una cañada cuando se encontraba de paseo con varios amigos en el municipio de Rionegro en Santander.

De acuerdo con el teniente Clemente Jaimes, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la emergencia fue reportada el domingo en horas de la noche. Sin embargo, debido a la oscuridad y las condiciones del terreno, el rescate no pudo realizarse de inmediato.

“El lunes, desde muy temprano, se alistó un grupo de buzos con todo su equipo especializado y nos desplazamos hasta la zona. Junto con los bomberos de Rionegro realizamos la búsqueda en un punto bastante retirado de la zona urbana. Gracias a Dios, se logró recuperar el cuerpo y entregarlo a las autoridades para el respectivo levantamiento”, explicó Jaimes.

Según las primeras versiones, el joven se encontraba en la cascada Misiguay, en compañía de amigos. Al parecer, habría resbalado en las piedras del lugar, golpeándose y quedando atrapado bajo el agua.

“El agua estaba muy turbia, lo que dificultó las labores de inmersión. Fueron cerca de dos horas de trabajo hasta lograr ubicar el cuerpo", señaló el teniente.

Las autoridades informaron que el joven no era oriundo del sector, sino que habría llegado como visitante a disfrutar del paseo. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.