¡Prográmese! Del 5 al 9 de noviembre se realizará FILBAC 2025 en Barranquilla

Barranquilla vivirá su fiesta del libro. Del 5 al 9 de noviembre, el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz se transformará en un gran escenario literario con la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe (FILBAC 2025).

El evento, organizado por la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, reunirá a escritores, artistas, editoriales y lectores en torno al poder de la palabra y la identidad caribeña. Esta edición rendirá homenaje al sociólogo Orlando Fals Borda, al cumplirse 100 años de su natalicio.

“Como un homenaje a Fals Borda, la segunda versión de FILBAC se erige como uno de los eventos más grandes de la ciudad. El mundo sentipensante del Gran Caribe estará presente en la Plaza de la Paz. ¡Los esperamos!”, afirmó Juan Ospino Acuña, secretario de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.

Más de 200 actividades gratuitas

FILBAC 2025 ofrecerá más de 200 actividades literarias, artísticas y culturales, con la participación de editoriales nacionales e internacionales, universidades y bibliotecas.

En su primera versión, la feria reunió más de 21 mil asistentes; este año espera superar los 30 mil visitantes.

Una feria para todos

El evento será gratuito e incluyente, con intérpretes de lengua de señas, materiales en braille y espacios especiales para niños, jóvenes y adultos mayores.

Con esto, la feria busca fomentar la participación de toda la ciudadanía, convirtiéndose en un espacio de encuentro en torno a la palabra, la lectura y la cultura como herramientas para el diálogo y la transformación social.