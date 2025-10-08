Autoridades de Malambo piden intervención de Superservicios por fallas en la recolección de basuras

La Alcaldía de Malambo hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Servicios Públicos para que intervenga ante las constantes fallas en la recolección de basuras en el municipio.

Jhon Noreña, funcionario de la Oficina de Medio Ambiente, aseguró que lo que se presenta en el municipio es un abandono por parte de la empresa encargada del servicio, quien ha incumplido con sus obligaciones, dejando a varios sectores sin la debida recolección de residuos, que es para la que fue contratada.

“A la fecha, la Superintendencia no ha tomado una decisión firme, dejando a la comunidad desprotegida. Los usuarios siguen atados a una empresa que no cumple sus funciones. Aunque nos reunimos con las autoridades hace más de ocho días, seguimos sin una solución, creemos que falta mayor decisión por parte de la Superintendencia,” expresó.

Comunidad denuncia acumulación de basuras

Además, desde el pasado viernes, varios habitantes han reportado nuevamente la acumulación de basura en calles y esquinas del municipio, situación que genera preocupación por los posibles impactos en la salud pública.

“Las basuras acumuladas desde el viernes, junto con las generadas durante el fin de semana, aún no han sido recogidas. Por esta razón, solicitamos su apoyo como medio de comunicación para visibilizar esta situación, ya que se está convirtiendo en un foco de contaminación que afecta la salud y el bienestar de la comunidad.”, Nacor Mariotte, residente del sector.

La administración municipal y la comunidad esperan una pronta respuesta de las autoridades competentes para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de aseo en Malambo.