“No acepto cargos”: avanza proceso contra Eduar Alfonso Castro, presunto feminicida de Kelly De Arco

En medio del dolor y la indignación que ha generado el caso de Kelly Johana De Arco, este martes se llevó a cabo la audiencia judicial contra Eduar Alfonso Castro Daza, señalado como el presunto responsable del feminicidio ocurrido el pasado 6 de octubre en el conjunto residencial Metrocentro, donde la joven perdió la vida en hechos que aún son materia de investigación.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Castro Daza el delito de feminicidio agravado, sin embargo, el acusado conocido bajo el alias de “El Negro” no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías.

La Fiscalía sustentó su imputación en los elementos materiales probatorios y testimonios que, según la investigación, vinculan directamente a Castro Daza con la muerte de su expareja sentimental. De acuerdo con los informes preliminares, el crimen habría ocurrido tras una discusión al interior del conjunto, lo que hoy mantiene consternada a toda la comunidad.

El próximo jueves continua la audiencia

El proceso continuará el próximo jueves 16 de octubre a las 2:00 de la tarde, cuando se realice la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que se definirá si el presunto agresor enfrentará el proceso en libertad o permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

El caso de Kelly Johana De Arco ha despertado una ola de rechazo en la ciudadanía y ha reavivado el llamado a fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia de género en el país.