Gustavo Petro llega a Bruselas para fortalecer relaciones diplomáticas: Agenda y encuentros claves

La agenda del presidente Gustavo Petro no para, y ahora continúa con el viaje internacional número 72 en Bruselas, donde cumplirá con una agenda de reuniones y encuentros bilaterales para fortalecer las relaciones comerciales.

Entre ellos, el encuentro con la presidenta de la comisión europea, Ursula Von Der Leyen, y representantes del gobierno de este país.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, asumirá varias funciones presidenciales como ministra delegataria, mientras la estadía del presidente y su comitiva en Bélgica, que tienen prevista hasta el sábado 11 de octubre.

La agenda del presidente comenzará con su primera intervención en el foro Gateway denominado “Alianza en una era geopolítica”, y asistirá a un evento de migración de América latina y el caribe, como un evento de antesala para la Celac que se celebrará en en Santa Marta, en el mes de noviembre.

¿Quiénes acompañan al presidente en el viaje?

La comitiva del presidente la integran las ministras Irene Vélez, María Fernanda Rojas, Diana Morales y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.