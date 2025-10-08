Ofrecen hasta $50 millones de pesos por información sobre robos en la autopista Medellín–Bogotá

En medio de un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado en San Luis, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de los recientes hurtos en la autopista Medellín–Bogotá.

El mandatario explicó que esta medida busca fortalecer las condiciones de seguridad en la región y acompañar las acciones de la Fuerza Pública en la zona. “Estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos por quien nos suministre información que permite identificar a los responsables de esa situación.” señaló Rendón.

Recompensa alias “Fantasma”

Durante el consejo, en el que participaron los alcaldes de San Luis, Cocorná y San Francisco, así como representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía y organismos de control, el gobernador también reiteró la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Ramiro de Jesús Henao, alias ‘Simón’ o ‘Fantasma’, cabecilla de la subestructura ‘Pacificadores de Samaná’ del Clan del Golfo.

Las autoridades señalan que alias ‘Fantasma’ se posicionó como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el Oriente y Magdalena Medio antioqueño tras la caída de alias ‘Terror’, antiguo jefe de la organización en esta zona.

Desde entonces, habría asumido un rol estratégico dentro de la estructura, especialmente en el manejo financiero y la coordinación de sus operaciones criminales. Enfrenta investigaciones por delitos como secuestro, desplazamiento y desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y porte ilegal de armas

Además de los anuncios en materia de seguridad, el gobernador destacó los avances en programas sociales para la subregión Bosques. Resaltó inversiones por cerca de 40 mil millones de pesos que se ejecutarán próximamente, visitó a adultos mayores beneficiarios de la Renta Vitalicia y supervisó obras de mejoramiento de vivienda de las 61 soluciones habitacionales que adelanta la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) en el municipio.