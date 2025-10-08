Asesinan a miembro de la UNP, en el Atlántico: lo encontraron amarrado

El Departamento de Policía Atlántico investiga el homicidio de Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años, quien pertenecía a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la información preliminar, este martes 7 de octubre, moradores del corregimiento de Santa Rita, en Ponedera, encontraron el cadáver de Guerrero Moreno en una trocha.

Cuerpo presentaba signos de tortura

Al notar la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades que llegaron al lugar para realizar el levantamiento y recopilar las primeras evidencias del crimen.

Se conoció que el cuerpo del funcionario, al parecer, presentaba signos de tortura, ya que las manos estaban amarradas y tenía un impacto de bala en la cabeza.

Este hecho ocurre en momentos en los que las autoridades del departamento están reforzando las medidas de seguridad para funcionarios del Inpec y la UNP por recientes hechos de violencia en el país.

Se espera que, en el transcurso de este miércoles, la Policía entregue un reporte oficial con más información sobre el caso.