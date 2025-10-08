¡Atención! Estos son los cierres viales por obras en Barranquilla

La Secretaría de Tránsito anuncia cierres viales por trabajos de pavimentación que se llevan a cabo a partir del martes 8 de octubre a las 7:00 a.m., hasta el miércoles 9 de octubre a las 7:00 a.m.

Las zonas afectadas por los cierres son:

Calle 79, entre carreras 46 y 47.

Carrera 47, entre calles 79 y 76.

Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector. Se recomienda a los conductores y residentes planificar sus desplazamientos con antelación y hacer uso de las rutas alternas habilitadas.

Rutas alternas recomendadas

Para facilitar la movilidad durante el cierre, se sugieren las siguientes rutas: