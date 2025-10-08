¡Atención! Estos son los cierres viales por obras en Barranquilla
Del 8 de octubre a las 7:00 a.m. hasta el 9 de octubre a las 7:00 a.m.
La Secretaría de Tránsito anuncia cierres viales por trabajos de pavimentación que se llevan a cabo a partir del martes 8 de octubre a las 7:00 a.m., hasta el miércoles 9 de octubre a las 7:00 a.m.
Las zonas afectadas por los cierres son:
- Calle 79, entre carreras 46 y 47.
- Carrera 47, entre calles 79 y 76.
Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector. Se recomienda a los conductores y residentes planificar sus desplazamientos con antelación y hacer uso de las rutas alternas habilitadas.
Rutas alternas recomendadas
Para facilitar la movilidad durante el cierre, se sugieren las siguientes rutas:
Más información
- Los conductores que transitan por la calle 79 deben girar a la derecha en la carrera 45 o 46, para luego tomar la calle 75 y continuar su trayecto.
- Quienes circulan por la carrera 46 en sentido Centro – Buenavista, deben continuar hasta la calle 84, girar a la derecha y seguir su camino.
- Los usuarios que transitan por la carrera 47 deben girar a la izquierda en la calle 79, y tomar la carrera 49B o 49C para retomar su ruta.