Barranquilla

¡Atención! Estos son los cierres viales por obras en Barranquilla

Del 8 de octubre a las 7:00 a.m. hasta el 9 de octubre a las 7:00 a.m.

Panorámica de Barranquilla: cortesía

Valentina Utria

La Secretaría de Tránsito anuncia cierres viales por trabajos de pavimentación que se llevan a cabo a partir del martes 8 de octubre a las 7:00 a.m., hasta el miércoles 9 de octubre a las 7:00 a.m.

Las zonas afectadas por los cierres son:

  • Calle 79, entre carreras 46 y 47.
  • Carrera 47, entre calles 79 y 76.

Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector. Se recomienda a los conductores y residentes planificar sus desplazamientos con antelación y hacer uso de las rutas alternas habilitadas.

Foto: Alcaldía de Barranquilla

Rutas alternas recomendadas

Para facilitar la movilidad durante el cierre, se sugieren las siguientes rutas:

  • Los conductores que transitan por la calle 79 deben girar a la derecha en la carrera 45 o 46, para luego tomar la calle 75 y continuar su trayecto.
  • Quienes circulan por la carrera 46 en sentido Centro – Buenavista, deben continuar hasta la calle 84, girar a la derecha y seguir su camino.
  • Los usuarios que transitan por la carrera 47 deben girar a la izquierda en la calle 79, y tomar la carrera 49B o 49C para retomar su ruta.

