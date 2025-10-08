La Registraduría evalúa nueva alternativa para la consulta interna del Pacto Histórico: ¿Cuál es?

AME6674. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2025.- El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, habla con la prensa este martes en Bogotá (Colombia). Penagos aseguró que deja en manos de las altas cortes la decisión de si el organismo electoral que dirige debe hacer o no la consulta popular sobre la reforma laboral convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro pese a que ya fue rechazada por el Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que la Registraduría no va a hacer nada diferente a “pronunciarse conforme a la interpretación jurídica que debe darse”, frente a la decisión tomada desde el Tribunal Superior de Bogotá que negó la inscripción de los precandidatos del Pacto a Histórico a la consulta que está prevista para el 26 de octubre.

Además, el Registrador señaló que están evaluando la viabilidad de realizar esa consulta en una condición diferente, como terna interpartidista.

“Habría que evaluar qué tan viable es que esa consulta, digamos, se matice en otra condición diferente, a interna, a interpartidista o cualquier otra figura que establece la ley. Luego, hoy no puedo responder frente a eso porque lo estamos evaluando con detalle”, aseguró.

Asimismo, destacó que el encargado de decidir la fecha de la consulta interna es el Consejo Nacional Electoral.

“Frente a las fechas de la consulta, quien define la fecha de las consultas es el Consejo Nacional Electoral. Luego, si la consulta se aplazara o se define otra fecha o no, no es una decisión de la registraduría. Nosotros nos atenemos a las fechas del Consejo Nacional Electoral”, agregó.

Le puede interesar: Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos en el Atlántico