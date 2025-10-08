Fiscalía imputará cinco delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos en el Atlántico

La Fiscalía General de la Nación adicionará dos delitos a la nueva imputación contra Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.

La @FiscaliaCol adicionará dos delitos a la nueva imputación contra Nicolás Petro por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.



El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrentará cargos ahora no solo por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, sino también por peculado por apropiación y falso testimonio.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrentará cargos ahora no solo por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, sino también por peculado por apropiación y falso testimonio.

En la diligencia, que quedó programada para noviembre, luego de una solicitud de aplazamiento elevada por el abogado, Alejandro Carranza, el ente acusador también pedirá una medida de aseguramiento en cárcel contra Petro Burgos.

¿Por qué las investigaciones al hijo del presidente Petro?

A la par del proceso que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022, ahora a Nicolás Petro lo enredan supuestas irregularidades en contratación.

La nueva imputación en su contra se debe a presuntas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, por más de 3.000 millones de pesos. Negocios que fueron adjudicados cuando Nicolás Petro era diputado de ese departamento.Tendrían como objetivo la atención a población de adultos mayores y en situación de discapacidad.