Consulta del Pacto Histórico: Registraduría cita a representantes legales ante fallo de Tribunal

La Registraduría Delegada en lo Electoral y la Dirección de Gestión Electoral convocaron a los representantes legales de la Colombia Humana, el Partido el Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica a una reunión este miércoles 8 de octubre a las 4:00 p. m., en las instalaciones del ente electoral.

El objetivo del encuentro, que también contará con la participación de los delegados de la Procuraduría General, es “revisar aspectos relevantes de la consulta a realizarse el próximo 26 de octubre, con ocasión del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá”, según informó la Registraduría.

Dicho fallo ha causado un debate jurídico frente a si se realizará o no esta consulta que había establecido el Pacto para definir a su candidato presidencial único y el orden de las listas para Senado y Cámara. La misma Registraduría, de hecho, se encuentra evaluando el fallo para emitir un concepto al respecto.