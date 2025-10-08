Consulta del Pacto Histórico: Registraduría cita a representantes legales ante fallo de Tribunal
La Consulta, prevista para el 26 de octubre, está en vilo por esta decisión judicial. No se descarta que el Pacto se incline por otras alternativas.
Congreso
La Registraduría Delegada en lo Electoral y la Dirección de Gestión Electoral convocaron a los representantes legales de la Colombia Humana, el Partido el Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica a una reunión este miércoles 8 de octubre a las 4:00 p. m., en las instalaciones del ente electoral.
El objetivo del encuentro, que también contará con la participación de los delegados de la Procuraduría General, es “revisar aspectos relevantes de la consulta a realizarse el próximo 26 de octubre, con ocasión del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá”, según informó la Registraduría.
Dicho fallo ha causado un debate jurídico frente a si se realizará o no esta consulta que había establecido el Pacto para definir a su candidato presidencial único y el orden de las listas para Senado y Cámara. La misma Registraduría, de hecho, se encuentra evaluando el fallo para emitir un concepto al respecto.