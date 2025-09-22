Pacto Histórico radicó solicitud ante el CNE para modificar fecha de consulta interna de octubre

Colombia

Como lo anticipó Caracol Radio el Pacto Histórico ya radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que se modifique el calendario electoral y se extienda la fecha de realización de la consulta interna de octubre.

#POLÍTICA Como lo anticipó Caracol Radio el Pacto Histórico (@PactoCol) ya radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que se extiendan las fechas tanto de inscripción de precandidatos como de realización de la consulta interna de octubre.



La propuesta inicial… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 22, 2025

Lo que proponen desde el Comité Político de la colectividad, a través de los representantes legales de los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y Progresista, es que esta elección que se tiene prevista para el 26 de octubre pueda llevarse a cabo el 23 de noviembre.

De igual modo, piden que del 26 de septiembre al 3 de octubre la fecha límite de inscripción de los precandidatos que participarán de dicho mecanismo.

Recordemos que esta solicitud responde a la decisión del CNE de dejar fuera de la fusión del Pacto Histórico a los partidos Colombia Humana y Progresistas pero también, hace parte de las alternativas que ha planteado la colectividad para garantizar la participación de todos sus precandidatos en la consulta.

“Nuestra solicitud se sustenta en la Resolución 09673 del 17 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, notificada el día de hoy, que reconoce la personería jurídica del Movimiento político Pacto Histórico de manera condicionada”.

Ahora bien, aunque se está entonces a la espera de lo que decida al respecto el CNE, desde el Pacto afirman que están dispuestos a llegar a acuerdos o concertaciones, eso sí mientras se les garanticen sus derechos a elegir y ser elegidos.

“Para asegurar un proceso electoral adecuado, necesitamos el tiempo suficiente para ser notificados formalmente de la resolución, analizar sus efectos jurídicos y adoptar las decisiones operativas y logísticas correspondientes.“

¿Cuál sería el paso a seguir?

En caso de que el CNE autorice la modificación del calendario electoral, se establecerían las nuevas fechas a través de un decreto y luego la Registraduría, sería la encargada de llevar a cabo dicha elección.